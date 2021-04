Este viernes, “sea como sea, pretendemos estar sentados sesionando”

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Patagones, Julio Costantino, confirmó que el viernes buscarán dar continuidad a la frustrada tercera sesión ordinaria del cuerpo, que debió realizarse el miércoles.

En conversación con Noticias al preguntarle cómo se dio la presencia de los obreros de la construcción –UOCRA-, su reclamo y el porqué del levantamiento de la sesión, explicó que “nosotros lo que hicimos fue atenderlos y darles la posibilidad de que participaran por vía zoom”.

De esta manera “ellos expusieron la situación y pedían el apoyo no tanto del oficialismo local –Juntos por el Cambio-, sino de la oposición, Frente de Todos, que es oficialismo en la Provincia y Nación. Lo que los obreros solicitan es que hagan gestiones por medios de sus contactos para reactivar la obra pública en Patagones”.

Según explicó, “ellos esgrimían que es importante realizar una medida de fuerza para presionar y que se pudiera lograr esto que piden. Nosotros en el cuarto intermedio nos reunimos con José Zara –Intendente- y luego con Fabio Bettinelli –Jefe de Gabinete- para hacer gestiones”.

Después de estas reuniones “les dijimos a los obreros que estábamos generando el acto político para que haya audiencias en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, pero ellos igual seguían con la tesitura de no sesionar en adhesión al reclamo. Nos decían qué hace estar 15 días sin sesiones”.

Continuidad

No obstante, “como nosotros no queremos un párate total llegamos a un acuerdo con el Frente de Todos para tener un claro gesto a los obreros y dar continuidad a la sesión. Entonces se propuso un cuarto intermedio hasta el viernes, pero para ese día, como nosotros no tenemos quórum propio para sesionar, necesitamos de la oposición”.

Finalmente, luego de idas y vueltas “quedamos en hacer tratativas hasta el viernes como para lograr entrevistas con ministros y si es necesario con el Gobernador -Axel Kicillof-. Incluso nos acompañaría el intendente José Zara si fuera necesario, también el dirigente de UOCRA seccional Bahía Blanca y Roberto Lipiante como representante local. Pero dejamos en claro que el viernes sea como sea, estén avanzadas o no las gestiones, pretendemos estar sentados sesionando. Somos concejales de 40 mil habitantes que tienen muchas necesidades”, cerró Costantino.