El Arte Menstrual “es una manera de conocer y reconocer a mi cuerpo”

Sonriente, observadora, curiosa, enérgica, con un gran compromiso hacia su propuesta de arte menstrual, Pamela Labiano explora en cada obra y formato la amplitud de lo que significa ser mujer “en mi proceso artístico me acerque a la sangre menstrual y lejos de generarme asco, es mi materia prima, me inspira. Tiene mucho valor ideológico y político el arte menstrual para mí, porque es una manera de conocer y reconocer a mi cuerpo, mi útero como territorio de poder y busca romper estereotipos, no esconder más temas, ni reproducir tabúes”.

Actualmente cursa el profesorado de Artes Visuales con especialidad en escultura, en la Escuela de Arte Alcides Biagetti de Carmen de Patagones, se define como artista menstrual y es responsable del proyecto artístico autogestivo @Lap.artelibertario, que con una visión feminista, “sostiene sus bases en las temáticas de autoconocimiento y autopercepción. Invita a reflexionar sobre la esencia del ser”.

Crecer y vivir en estado del arte

Sus primeros referentes estuvieron en casa “tengo recuerdos de muy pequeña viendo a mi madre docente correr pilas de libros y hojas para pintar o crear objetos decorativos, de más grande viendo a mi padre trabajar la madera. Lo que interpretaban como pasatiempo (dejar fluir la creación artística) y como trabajo (el arte de ser docente) es con lo que me relacioné naturalmente desde mis primeros años. También mis hermanos se encuentran trabajando del arte en diferentes perspectivas, pintura sobre madera, soldaduras de metal y madera y en la gastronomía que también lo considero un espacio de creación continua. Siento que ese vínculo primero es lo que me da seguridad hoy para impulsar, sostener y crear en pos de un fin comunicativo que busca interpelar a les espectadores y visibilizar determinadas temáticas”.

Mujeres que impulsan mujeres

El aula/taller de escultura fue un espacio que sirvió de refugio y la llevó a conectar con lo que quería comunicar. Por otra parte, contar en la Comarca Viedma - Patagones con una generación que se dedique a la formación de nuevos talentos y que además tenga un amplio recorrido en el arte, no es un detalle menor “Paula Echarren fue el ser que me motivó como docente y me sostuvo como mujer/compañera cuando comenzaba a investigar sobre la temática del autoconocimiento. Tenía claro que ese era el tema que quería para empapar mis obras, lo que no sabía era que para entenderlo primero lo tenía que experimentar en primera persona. Ese fue y es un proceso difícil, crudo, por momentos cruel, pero que me enseñó lo que sé sobre mí y sigo aprendiendo todos los días. Otra fuente de motivación es la militancia en el feminismo, donde me relacioné con varias personas, de las cuales aprendí mucho y fue ahí donde se fusionó el arte, el autoconocimiento y un propósito claro de comunicación: generar que se cuestione el habitar de cada une, tanto el habitar en el cuerpo, como también el habitar siendo parte del ambiente”





Moldear Ideas con talento local

Lap. Arte Libertario es su proyecto artístico autogestivo, ahí con distintos soportes y técnicas Pamela muestra el arte menstrual. En esta iniciativa recuerda el apoyo de la docente y artista Yesica Moller, quien la impulsó en el desarrollo digital de sus tarjetas de presentación, stickers y sitio web que próximamente estará online, espacio en el que encontraremos materiales para quien desee profundizar en la temática. “Y para finalizar San Spiga dio en Viedma un workshop de branding con el cual cree el logo que hoy representa a Lap y refleja lo que es realmente para mi la libertad (risas)”.

El proceso creativo nace en lugares insólitos

Conectar con las ideas es una tarea de todos los días, sin embargo no respeta estructuras ni horarios, sobre todo si se tiene una personalidad activa y enérgica “muchas veces los momentos en los que se me ocurren ideas es cuando estoy haciendo otra cosa ( andando en bici, en el colectivo, en un recital) es casi imposible que permanezca en mi memoria por largo tiempo y volcarlo al papel en el momento que aparece mucho más. Pero voy aprendiendo a llevar conmigo algo para bocetar y así poder concretarlo”

Cuando el reto de ser artista excede a las ideas

La vida como buen proceso dinámico pone pruebas “implica un gran reto para mí ser constante en la organización ya que no cuento con un espacio/taller que no sea el espacio de mi casa, también soy madre, entonces de repente me encuentro con días que puedo crear mientras jugamos o hacemos algo de su colegio y a veces necesito un tiempo de concentración más largo, depende también con qué tiempo de secado me enfrento, etc”.

-¿Con qué técnica te sentís más a gusto trabajando y por qué?

-Me considero una persona muy curiosa en el arte como en la vida toda, y al estar transitando una carrera artística pude experimentar varias y diferentes posibilidades de composición. Cuando tengo claro lo que quiero comunicar, creo con lo que tengo a mano, trato reutilizar lo más que puedo materiales como papel, cartón, madera, porque es una fuente inagotable de posibilidades. Estoy a gusto en la escultura y con sus técnicas, porque me parece una disciplina súper completa. Recuerdo aprender a dibujar haciendo esculturas, pero a su vez no la considero mi zona de confort ya que encarar cada obra es un gran desafío, que materialice en un tiempo corto una idea no la hace más fácil, ni es por un gran don, sino que es fruto de un trabajo y también un entrenamiento para no frustrarme (elección de materiales sabiendo sus pro y sus contras relacionados con el mensaje que pretendo comunicar). Principalmente me gusta jugar y hacer de cada proceso un experimento, en el hacer fui desestructurándome para poder disfrutar.

-Fuiste parte del proyecto “Hildegarda” que es la primera cerveza hecha por mujeres en la Comarca ¿Qué nos podes contar de esa experiencia?

-¡Sí! Me encanta hablar de ese proyecto porque me sorprendió, fue una aventura que acepte sin pensarlo, aunque no es el diseño digital mi fuerte, me arriesgué y el resultado me divirtió mucho. Elena Baliña me lo propuso y al otro día me puse a cranear, no hubo muchos límites en mi imaginación. Concordando con la idea de las productoras cerveceras de rendir homenaje a la histórica fuerza femenina detrás de la cerveza, arribe a un diseño que cuenta mucho sobre lo femenino, lo circular como forma geométrica representando la ciclicidad, no sólo de la mujer sino también de la luna, las plantas; ya que el nombre de la cerveza se condice con una mujer mística y herbalista que introdujo el uso del lúpulo. La imagen que definimos entre todas para representar a esta mujer fue la de una bruja. Me divertí generando con el contorno de la etiqueta una especie de vulva con la imagen del lúpulo (delantera) y el gato (trasera) representando el clítoris. Es un contenido implícito que me gusta contar y debatir sobre eso si la ocasión lo amerita. Disfrute de ser parte porque fuimos mujeres creando para reivindicar el trabajo cervecero de varias mujeres y pensando en ayudar a otras mujeres en estado de vulnerabilidad donando la recaudación a una agrupación feminista de la Comarca. Esa construcción colectiva es a la que apunto.

- Como parte de la movida cultural joven en la Comarca Viedma - Patagones ¿Qué rol crees que tiene la mujer en el arte local?

- Considero, hoy, que hay un rol activo en el espacio del arte local, generado por las propias mujeres, y quedó demostrado cómo, frente a una pandemia, no dejaron de organizarse y generar redes para amplificar ese grito de rebeldía que nos sale por los poros. Si bien falta más variedad de espacios (de exposición, cursos inclusivos, convocatorias, circuitos culturales, festivales) en los que el arte deje de ser binario y se visibilice la diversidad cultural, creo que se está caminando para lograr ese objetivo (o por lo menos estamos queriendo romper estructuras en pos de eso) y considero que tenemos que seguir peleándola, seguir resistiendo porque, igualdad de condiciones en el arte y en cualquier ámbito de la vida es lo que merecemos como mujeres y disidencias.

-¿Hacia dónde te gustaría que apunte el arte local?

-Me gustaría que apunte también a generar espacios en lo que se piense crítica y reflexivamente sobre las diferentes realidades creadoras, que no se tenga miedo a cuestionar lo que está establecido, que no cause espanto ver una mezcla de sangre con tejido endometrial transformada en obra, que al contrario generemos interpelar al espectador y pueda diferenciar lo que es natural y lo que nos enseñaron que debía ser natural. Hay muches artistes y emprendedores en la Comarca comprometides a construir colectivamente y con mucho potencial, deseo que las redes sigan creciendo.

Esculpir Musas menos decorativas

El impacto de la mujer en distintos ámbitos es un hecho que no escapa a las esferas del arte. Como joven, madre, activista, con una marcada impronta artística Pamela Labiano reflexiona un poco sobre el término que le da nombre a este suplemento “si bien las mujeres en la historia del arte siempre fueron relegadas (obligadas e invisibilizadas) al papel de musa, creo que se está demostrando que fueron y son mucho más que eso, que tienen un discurso, ideas, sentires propios para comunicar en vez de estar peleando por el lugar de mujeres artistas que siempre deberían haber tenido. Entonces me parece interesante, como propuesta, hacernos eco de esa lucha para que en lugar de estar rompiendo tabúes, nos encontremos, en un futuro, celebrando cada ciclo de vida, cada expresión de amor, con naturalidad”.

Podés seguir los proyectos de la artista visual y activista Pamela Labiano en Instagram como @Lap.artelibertario . Contacto: pamelalabiano@gmail.com

Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Vanesa Schwemmler