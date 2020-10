Empezó el traslado de áreas en el Zatti: "Vamos camino a ser un hospital solo para Covid"

El director del hospital Artémides Zatti José Luis Rovasio, confirmó el traslado de las áreas de Maternidad e Infancia del nosocomio local al Sanatorio Austral, con el objetivo de sumar espacios de internación para pacientes con Covid-19.

"Vamos camino a que el hospital sea todo para la atención del coronavirus", se lamentó el profesional, quien informó que el traslado de áreas forma parte del plan de contingencia que fue elaborado en el mes de marzo.

En este sentido, aseguró también que otras áreas como Traumatología y Cirugía General serán las próximas a sumarse al traslado, si es que no se logra antes contener el aumento desmedido de casos.

En diálogo con Radio Noticias, informó que este primer traslado que se llevará a cabo entre la jornada de este día martes y mañana miércoles, y surge de la necesidad de contar con más camas.

"Cuando la necesidad de camas es importante tenemos que ocupar otros sectores del hospital", explicó. Dijo además: "Necesitamos camas para poder seguir internando y para poder darle la seguridad a las mamás que van a tener a sus bebés y ser atendidas en un área libre de covid-19".

"Estamos tomando medidas que son para que el sistema no haga agua, y tengamos la capacidad de seguir recibiendo a la gente que tenemos que seguir atendiendo", continuó el director.

Vale destacar que la sala de terapia intensiva está completa, y hay otros pacientes con respiración asistida en otros sectores del hospital.

"Es una situación muy preocupante, lo venimos diciendo desde que se inició, que esto no va a pasar si no se toman las medidas correctas por parte de la población de los cuidados que corresponden. Esto va a seguir, y va a aumentar, y lamentablemente tengo la sensación de que no nos escuchan, o que se acostumbraron y no les importa", continuó Rovasio.

Fue tajante al asegurar que "en la medida que aumenten los casos, va a aumentar también la gente que necesita internación, y va a aumentar la mortalidad".