Ataque en Campo Grande: "Hacete cargo de la guardia que me pegaron tres tiros"

El tranquilo pueblo de Campo Grande sigue convulsionado por el ataque a quemarropa por parte de un desconocido hacia el médico Alejandro Vega, tras salir de una ambulancia y pisar el hospital local.

Ahora se conoció que Vega en todo momento siguió pensando en la atención a los pacientes, ya que le dijo a su compañero y amigo Fabián Torres: "Hacete cargo de la guardia que me pegaron tres tiros".

"Tras los disparos, el doctor atina a subir a la ambulancia para ser atendido a Cinco Saltos; y en el transcurso me llama para que vaya al hospital. Anda y hacete cargo de la guardia porque me pegaron tres tiros, me dijo. Y yo casi me muero", expresó Fabián a La Mañana de Cipolletti.

Aún malherido, no dejó de preocuparse por el hospital, los pacientes y el personal que había quedado en la guardia.

En Cinco Saltos, otra ambulancia esperaba al médico baleado para trasladarlo hasta el hospital cabecera de Cipolletti, donde afortunadamente permanece internado sin riesgo de vida. "Aparentemente fueron tres disparos, pero dos impactaron. Uno en la zona de la mandíbula y el otro en un brazo", contó su amigo.

Personal de salud del hospital Pedro Moguillansky informó que se encuentra estable, en el sector de Cirugía. Pese a los impactos que recibió el médico generalista, ninguno puso en compromiso sus órganos vitales, de modo que no se descartaba la posibilidad de que mañana viernes pudieran darle el alta médica.