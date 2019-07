Con un amplio debate político y chicanas entre oficialismo y oposición, el Honorable Concejo Deliberante aprobó un Pedido de Informe presentado por el PJ -FpV, relacionado con la situación del sistema de Salud en el partido de Patagones.

La iniciativa no contó con el acompañamiento del bloque Cambiemos, por lo que fue aprobado por mayoría.

Política

Al ser consultada al respecto, Norina López -Cambiemos- expresó- que ‘lo que más molesta es que quieren hacer política con un tema sensible como es la salud‘, por tal motivo durante la sesión ‘básicamente expliqué que en todo el partido de Patagones es muy difícil conseguir especialistas que se queden a vivir. Es verdad, realmente se complica para conseguir profesionales‘.

No obstante, ‘se está trabajando en eso y continuamente están concurriendo los profesionales al interior del partido y también se están contratando nuevos‘, tal es el caso del profesional de nacionalidad venezolana que fue contratado para prestar servicio en Bahía San Blas.

En los últimos días, afirmó, ‘una de las concejales del FpV dijo que la Salud del interior estaba colapsada, inmediatamente me acerque al hospital de Stroeder -de donde es la concejal- y no era así. Había tres personas internadas. Estuve hablando con la Directora del Hospital y me dijo que había sido un fin de semana movido por patologías propias del invierno, pero no había pasado a mayores. Entonces cuando se utiliza la Salud para cuestiones de campaña electoral es cuando me enojo por eso la respuesta‘.

En este orden, añadió que ‘los que la vivimos desde adentro sabemos cómo estaba la Salud en Patagones cuando llegamos -2015-. No quiero polemizar, pero uno tiene que contestar estas cosas, los hospitales estaban detonados, sin gasas, sin instrumentos, sin equipos. Hasta hubo problema con la comida para las personas internadas, de esto no dicen nada”.

Asimismo, añadió que “habría que hacer un poco de memoria y decir todo. No me molesta el Pedido de Informe. La concejal Amico –María del Carmen- es muy respetuosa, lo hizo de buena manera, no es ese el problema, si las notas de otras concejales que agarran la Salud Publica para hacer política”.