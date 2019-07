Prohibieron la comercialización nacional de un aceite de Oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decretó la prohibición de la comercialización, en todo el territorio argentino, del Aceite de Oliva, Extra Virgen, prensado en frío, de la marca Sabores de Arauco.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes, en donde también se explicaron las razones que llegaron a las entidades gubernamentales a tomar esta decisión.

Según expusieron en el Boletín, se llegó a esta decisión después de que el Departamento de Bromatología de la provincia de Catamarca informara, tras un programa de monitoreo, que el Aceite de Oliva que comercializaba Sabores Arauco no cumpliría con la normativa alimentaria vigente, por lo que no podría ser distribuida y vendida.

Antes esta denuncia se dio intervención al Área de Bromatología de la provincia de La Rioja, con el objetivo de verificar si el establecimiento involucrado cuenta con la habilitación requerida.

Así fue como se descubrió que dicha empresa no aparece en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y que el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) asignado al aceite no estaba vigente ni correspondía a dicho alimento.

Según señalaron, dicho producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del CAA, al no poseer autorizaciones de establecimiento y de producto, estar falsamente rotulado y ser, en consecuencia, calificado como ilegal. Igualmente, establecieron que no podría ser elaborado en ninguna otra parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República por no poder ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado.