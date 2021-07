Abigeato: la Policía pide que se denuncien los casos, pero no en redes sociales

El jefe de Policía Rural de Patagones, Mauricio Gallinal, mantuvo un encuentro informal con referentes de la Asociación Rural de Carmen de Patagones y acordaron realizar una reunión oficial para mejorar la comunicación y evitar posibles casos de abigeato o cualquier otro inconveniente en el área rural.

Planteos

En conversación con Noticias, Gallinal comentó que “estuve reunido con dos integrantes de la Asociación Rural porque la idea es hacer una reunión con el Subsecretario de Seguridad y mejorar la comunicación”.

No obstante, “aproveché la oportunidad y les pregunté por unos chat sobre un dron que estaban circulando en redes sociales, quería saber qué había de cierto. Puntualmente les dije que queríamos saber quién tenía el problema para pedirles que nos informaran a Policía Rural antes de publicar en redes sociales”.

En la conversación, “les explique que hay que averiguar porque esas cosas que están denunciando no sé si es un delito, puede ser una infracción aerocomercial, pero tenemos que tenerlo claro”.

Con respecto a los casos de abigeato, Gallinal afirmó que “no tenemos denuncias, me he enterado de algún caso, pero no está denunciado, por eso los invité a que hagan la correspondiente denuncia. El último caso que tenemos fue en enero y había sido protagonizado por un empleado de uno de los productores”.

Para finalizar, Gallinal afirmó que “fue una reunión informal, una charla. En definitiva la idea es hacer una reunión con la Asociación Rural seguridad, Policía Rural y la Subsecretaría de Seguridad para que la comunicación sea más fluido y evitar futuros inconvenientes”.