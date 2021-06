Un día después de que el intendente José Zara anunciara una serie de medidas para dar respuesta al reclamo del personal de salud, enfermeros de Carmen de Patagones, Villalonga, Pradere y San Blas realizaron una marcha.

La concentración fue en el hospital Pedro Ecay y desde allí caminaron con pancartas y batucada hasta las puertas del poder central. Una vez allí permanecieron en el lugar, arrojaron bengalas en la puerta del edificio y expresaron sus disconformidad con los salarios.

Marta Pichilef, enfermera de Carmen de Patagones, dialogó con Días Distintos sobre la realidad hospitalaria.

“Lo que está pasando dentro del hospital no es solo una cuestión económica, sino que se potenciaron algunas situaciones en distintos lugares. Hoy también vinieron marchar desde Villalonga, Pradere y San Blas”, dijo.

“Estamos cansados y esta situación de pandemia hizo que levantemos la voz para decir basta a los maltratos, a la persecución, a los cambios y rotaciones innecesarias que se están llevando”, manifestó.

“A muchos compañeros los están persiguiendo por el tema del contrato y las condiciones en las cuales se trabaja. Hoy las compañeras del interior llevan un comunicado para que se sepa las condiciones en la que se está trasladando a los pacientes”, agregó.

Luego, fue consultada sobre los anuncios del intendente Zara en la conferencia del jueves.

“Creemos que lo que nosotros estamos manifestando acá no ha llegado a quien tenía que llegar, por eso el personal sigue saliendo, estamos en pandemia y el personal de salud marchando, eso no se entiende. No han escuchado a quienes están dentro del hospital”, refirió.

“Pensamos que no le está llegando bien la información de lo que está pasando dentro del área de salud. Porque de ser así no saldría a dar el comunicado que hace y hablando meramente de la cuestión económica”, remató.

“Viajamos con tubos de oxígeno atados con vendas"

Otra enfermera que dialogó con Radio Noticias fue Nancy Acosta, quien llegó desde Villalonga y narró la situación dramática que se vive a la hora de trasladar los pacientes.

“Estamos en esta lucha todos los años, con esto de la pandemia se intensificó un poco más. Hemos hecho pública una en la que expresamos las condiciones en las que viajamos en la ambulancia”, relató.

“Viajamos con tubos de oxigeno atados con vendas, con todos los riesgos que eso implica tanto para el paciente como para nosotros. En la ambulancia vamos sin médicos y somos dos los enfermeros que viajamos, uno va cuidando el tubo de oxígeno y otro el paciente. En esas condiciones estamos trabajando”, reveló.

Por último, también contó que están “trabajando 12 horas porque no nos alcanza el sueldo, entonces tenemos que hacer remplazos. La mayoría de los enfermeros estamos haciendo 12 y el extra de subirnos a las ambulancias, pero ya estamos cansados, agotadísimos de cubrir y cubrir porque tenemos falta de personal”.