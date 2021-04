El corte de tránsito en el puente Basilio Villarino superó las 10 horas y sigue

Al cumplirse 10 horas de corte de tránsito en el puente Basilio Villarino, los obreros de la construcción agremiados en SITRAIC anunciaron que continuarán toda la noche si no hay certezas de inicio de obra por parte de la Municipalidad de Patagones.

Si bien durante la mañana los concejales del Frente de Todos, Ricardo Marino y Ariel Zvenger, se acercaron al puente y dialogaron con los obreros, el secretario general de SITRAIC Patagones, Roberto Velazque, afirmó que para levantar la medida de fuerza “debe haber un compromiso firmado por el intendente José Luis Zara”.

Actualmente el corte de puente es intermitente y cada tres horas se permite el paso de vehículos.

Situación actual

Al ser consultado al respecto, en conversación con Noticias el dirigente sindical sostuvo que “todavía seguimos en el puente y nos vamos a quedar acá el tiempo que sea necesario. Lo haremos hasta que firmemos un acta con el Intendente en donde se comprometa y confirme el inicio de obras”.

Justamente el preguntarle si tuvo alguna autoridad municipal o si bien alguien se acercó al lugar del reclamo, expresó que “hasta ahora no vino nadie, siendo las 16;45 seguimos en el puente esperando. Solamente vinieron Zvenger y Marino que dijeron que habían conseguido un paquete de obras, les pregunté por el inicio y me dijeron que eso lo daba el Intendente”.

En cuanto a una posible reunión para este martes con concejales en el recinto de sesiones, Velazque fue muy claro al afirmar que “de acá no nos movemos, además la respuesta no me la tienen que dar a mí, se la deben dar a los trabajadores. No voy a ninguna reunión. Es verdad que me mandaron un mensaje diciendo que mañana habría una reunión, pero yo no me muevo del puente”.

Finalmente sostuvo que “la solución la tiene el Municipio de Patagones, son ellos quienes deben resolver, saben que no somos gente cerrada, queremos dialogo, pero no queremos ir al Concejo Deliberante, que vengan al puente y hablen con la gente”.

El corte de tránsito es parcial, se levantó a las 17 y se cerró hasta las 20 horas, luego se vuelve abrir al tránsito.

Con respecto al corte de tránsito en el puente Ferrocarretero, Velazque expresó que se analizará, pero que no es el objetivo, esperan dialogo con el Municipio para levantar la medida de fuerza.