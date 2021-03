"Me pusieron un destornillador en el cuello y me dijeron: te vamos a matar”

Esta mañana, un violento robo interrumpió la tranquilidad del jueves en la ciudad.

“Me asaltaron, entraron violentamente a mi casa con armas de fuego. Eran dos menores, venían dispuestos a llevarse el auto…. Vinieron con la vecina, yo abrí porque escuché su voz, pero la traían de rehén. La hicieron hablar y cuando escuché que era ella, abrí sin dudarlo. Entraron con fuerza, me apuntaron y me pidieron las llaves del auto”, explicó la vecina.

Entre las pertenecías robadas, se llevaron una importante suma de efectivo: “Casualmente ayer saqué plata del cajero para pagar el alquiler. Me agarraron con plata encima y se la llevaron. También fueron hasta la habitación de mi hija y le sacaron sus cosas. Estaban entrenados, fue todo muy violento y angustiante”.

En diálogo con Raúl Álvarez, sostuvo que “A mi vecina la robaron por tercera vez. También la golpearon. Fueron profesionales, no dejaron huellas. Hicieron todo en pocos minutos, muy rápido y sin tocar nada. Estaban entrenados, no tocaron ni la baranda de la escalera. Se veía en sus rostros que eran nenes, son menores. Me decían que me iban a matar, uno subió y me puso el destornillador en el cuello, el otro se quedó abajo de campana”.

Opinó que “Estuvo todo muy bien planificado. Hicieron inteligencia, estaba todo estudiado. Nunca nos había pasado nada acá en casa, fue un robo tipo comando. Estuvo la Policía, vinieron rápidamente. Sé que están buscando el auto, hicimos rápido un pedido de ayuda por las redes sociales, pero se imaginan que ni el teléfono celular nos dejaron”.

“Ojalá que puedan encontrarlo, es necesario y difícil de recuperarse económicamente hablando. Además, tenía documentación importante de mi trabajo”, concluyó.