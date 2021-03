Sin novedades y a la espera del arribo de nuevo stock vacunas contra el COVID19

La coordinadora de Programas Sanitarios Patagones, Mabel Guzman, confirmó que 400 personas quedaron a la espera de ser vacunados con la primera dosis de la vacuna contra el COVID19 y que sus turnos deberán ser reprogramados.

Consultada al respecto, la funcionaria municipal señaló que para esta semana habían convocado a 400 personas, 100 por día, entre martes y viernes, para realizarles la aplicación de primera dosis de vacunación contra el COVID.

No obstante, “el fin de semana nos percatamos que teníamos turnos asignados del martes a viernes, pero no teníamos confirmación de las vacunas. El lunes averiguamos, pensamos que como habían ingresado 350 mil dosis al país, también llegarían a Patagones. Por lo general nos avisan, pero como no nos avisaban, nos comunicamos con región sanitaria y ahí nos confirmaron que las vacunas no iba a ingresar”.

Ante este panorama, “lo que hicimos, después de corroborar con el Ministerio de Salud, fue llamar a uno por uno a los pacientes y les explicamos que no habían llegado las vacunas y que los turnos iban a reprogramarse”.

Certezas

Al preguntarle cuándo serán vacunadas esas personas, Guzman fue sincera y afirmó que “no tenemos certezas de arribo de nuevas vacunas a Patagones. Esperamos que la semana que viene lleguen porque no contamos con primera dosis en el Vacunatorio central, si hay en el dispositivo del CIC –Centro Integral Comunitario- algunas dosis, pero se terminan”.

Y añadió que “después tenemos vacunas Sputnik V, que son del segundo componente para los pacientes que restan, pero no tenemos más novedades”.

Para esta semana “esperábamos vacunar unas 400 personas, pero no se pudo y ahora esos turnos serán reprogramados por el dispositivo de provincia. Ellos son quienes bajaron esos turnos, no lo generamos nosotros como hospital. Esos turnos que fueron dados de baja serán reprogramados por la misma vía, igualmente nosotros vamos a reforzar el dispositivo para llamar a cada una de las