Más críticas: Julián Algañarás, muy caliente por el sistema de competencia

"Se complicó en el final porque todos los botes quieren pasar y venimos muy parejos. Esto queda demostrado en cada etapa porque en cada una hubo ganadores diferentes", dijo el representante del Club Luis Piedra Buena en diálogo con FM Raíces (91.7 Mhz) y la cadenas provincial de radios.

Luego continuó con su testimonio y apuntó a la organización al señalar que "cuando se hace una etapa crono siempre beneficia a uno solo y en esta la diferencia siempre fue de un segundo y eso puede ser mejor para el espectador y para el deportista".

Al respecto, Algañarás manifestó que "se mandan la macana de hacer una sola etapa contrarreloj que no sirve para nada, por eso el año pedí que se hagan dos. Si no salís beneficiado en el primer sorteo después poder tener la chance en el otro y ahí hay diferencia, pero de esta manera con una sola no. Te quedas colgado y solo hay un vencedor que cuando saca un minuto, habiendo botes tan parejos no se puede hacer nada".

"Estamos dejando a la azar a los que ganan por un sorteo y acá venimos a competir, entonces que se dejen de joder los organizadores porque ya se los dije que tienen que hacer una competencia con dos contrarreloj o con ninguna. Se tienen que poner las pilas con eso", cerró el palista tras arribar en el cuarto puesto junto a Rodrigo Figueroa este viernes a San Javier.

Etapa 7: la definición