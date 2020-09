Pesatti: "Nos entregamos atados de pies y manos a la pandemia"

El intendente Pedro Pesatti mostró su descontento por importante nivel de movimiento que se registró este domingo, gracias en parte, a las agradables temperaturas.

El mandatario comunal hizo referencia exclusiva al balneario El Cóndor, aunque en Viedma también fue observable el intenso movimiento.

Estas observaciones se contraponen a los datos que el propio intendente comunicó durante la semana, sobre una disminución del índice de movilidad en tiendas, supermercados, farmacias, lugares de trabajo parques, y plazas.

Claro que en días hábiles el menor movimiento se puede dar por una cuestión natural, y la expectativa estaba puesta en el fin de semana, para determinar cuánta conciencia hay sobre el avance de la pandemia y sobre el único remedio comprobable: circular menos Y respetar las medidas sanitarias.

"Desalentador el informe que recibí recién de la Delegación Municipal del Balneario El Cóndor", dijo Pesatti en las redes sociales,: y ejemplificó: "Muchísima gente, mucha concurrencia, pero escasísimo cumplimiento de las normas de distanciamiento y tapaboca.

Así nos entregamos atados de pies y manos a la pandemia", dijo.

"No hay otra forma para enfrentarla que no sea la estrategia basada en una conducta social, individual y colectiva fundada en criterios sanitarios. Cumplir es un acto solidario", agregó el mandatario.

Más allá de la cantidad de personas que fueron al balneario, el problema estaba dado en las aglomeraciones y en el poco uso del barbijo observado durante la jornada del domingo.

Muchas personas también optaron por recrearse y caminar en la costanera de Viedma, hecho que está permitido. Lo importante es saber que para que se siga de la misma manera, es necesario mantener las distancias, usar el barbijo, no compartir mates ni bebidas de una misma botella, no aglomerarse, no utilizar bancos públicos, ni juegos infantiles y tampoco los gimnasios al aire libre, entre otras medidas.