‘Nadie sale a buscar el virus, salimos a trabajar por necesidad"

Por Nelson Namuncurá.

La pandemia de coronavirus y la cuarentena que lleva más de cinco meses de iniciada tuvieron su impacto en la economía regional y en particular en quienes viven día a día de su trabajo.

Si bien una importante mayoría de la población está de acuerdo en llevar adelante un posible retroceso de fase, como consecuencia de la constante aparición de nuevos contagios por COVID19, hay otro sector que pide tomar precauciones, pero no retroceder.

Justamente uno de estos sectores es el relacionado con la construcción, la denominada obra privada.

En conversación con Noticias, Walter Colombil, titular de Cementos del Valle, comentó cómo fueron los primeros meses de cuarentena, sin actividad, y las consecuencias que esto le trajo. No obstante, se mostró agradecido por poder volver a la actividad, aunque no en el mismo ritmo que hace un año.

Pandemia

‘Nosotros venimos sufriendo como todos los que tienen un emprendimiento chico. La pandemia nos ha afectado a todos, pero venimos poniéndole el hombro y estamos trabajando, no como quisiéramos, pero trabajando‘.

En este orden, comentó que ‘los dos primeros meses de cuarentena fueron realmente complicados, el Presidente -Alberto Fernández- dijo a mediados de marzo que ‘a partir de las cero horas se cierra todo‘ y nosotros, como muchos emprendedores, habíamos liberado pagos a 30 o 60 días que tuvimos que cubrir con un gran sacrificio y con la ayuda de amigos. La verdad que fueron 60 días muy complicados para nuestro rubro‘.



A raíz de esta situación, ‘como muchos tuvimos que apelar a créditos y ahorros para poder continuar. Nosotros tenemos un emprendimiento familiar, nos dedicamos a la venta de hormigón elaborado que es un rubro que demanda combustible, cemento, cubiertas, empleados y la verdad que la pasamos muy feo esos primeros 60 días‘.

Luego, a medida que se fue flexibilizando la cuarentena, ‘hubo un repunte, pero a partir de los casos que se han dado a conocer en la Comarca la actividad nuevamente bajó. De todos modos seguimos trabajando, no como quisiéramos, pero bueno, si nos cuidamos todos y tenemos en cuenta los protocolos se puede seguir‘.

Teniendo en cuenta esta situación y lo difícil que se hace el día a día para quienes trabajan de manera independiente Colombil expresó: ‘La verdad que nos da un poco de recelo esos comentarios que dicen ‘volvamos a fase uno‘. Nos enoja porque quienes vivimos día a día volver a fase uno significa no trabajar. Creo que si tomamos los cuidados podemos continuar en actividad. El problema no está en la clase obrera, en la gente trabajadora, el problema está en la gente que se junta los fines de semana‘.

Según consideró, ‘el trabajador siempre va a tomar los recaudos necesarios porque tiene que seguir trabajando. Nosotros que vamos a todas las obras en construcción podemos decir que no ves un obrero que no tome los recaudos y cuidados necesarios”.

Y añadió que ‘en la obra es donde más cuidado hay. El problema no está ahí, repito, está en otro lado. Obviamente que el cuidado lo tenemos que tomar todos, la gente que trabaja de manera independiente lo sabe. Quien trabaja el día a día no quiere volver a fase 1 porque eso lo perjudicaría‘.

Actividad



Al ser consultado por la actividad, en comparación al año pasado, expresó que ‘hoy estamos en un 40 por ciento de actividad, en comparación con 2019. Es una situación muy preocupante, vivimos cortando clavos, pensando qué va a pasar mañana. Nosotros nos levantamos con ganas de trabajar, pero también pensando en qué se viene. No queremos volver una fase atrás‘.

De todos modos, ‘más allá de la pandemia el lado social de la empresa está presente. Como emprendimiento familiar y como personas de barrio, de venir de una familia muy humilde, siempre estamos colaborando y compartiendo lo que tenemos‘.

Justamente ‘hicimos el festejo del Día del Niño, que este año fue en forma virtual. Lo hicimos con el gran referente social que tiene Carmen de Patagones que es Lolo Beliu. Con él y otras personas realizamos sorteos y hoy estamos distribuyendo los regalos‘.

Frente a la pandemia, consideró Colombil, “lo que tenemos que hacer hoy es aprender a convivir con el virus. Soy un gran crítico de la decisión de aislarnos en ese primer momento –marzo-abril-, entiendo que era necesario para preparar el sistema de Salud, todos sabíamos que el virus iba a llegar, ahora está y hay que cuidarnos porque nadie está exento de contraerlo. Pero también es verdad que nadie sale a buscar el virus, salimos a trabajar porque lo necesitamos, por eso entendemos que hay que tomar todos los recaudos”.

En este orden, añadió que “la gente no anda por la calle buscando el virus, tenemos que ser muy cuidadosos tener una gran empatía con el otro. No podemos juzgar a quienes lo han contraído el COVID porque ninguno está exento, todos nos podemos contagiar, hay que tomar todos los cuidados”.

En las obras “se toman todos los cuidados, se usa alcohol en gel, hay distanciamiento, lavado de manos, etc. El problema está en la gente que se junta, que no entiende que hay que estar aislados, cuidar a los mayores y nuestros hijos”.

"La gente que está más preocupada, afirmó Colombil, la que mas se cuida es la que vive el día a día. El obrero que no trabaja, es obrero que no cobra, que no lleva el pan a su casa. Para muchos es muy fácil decir volvamos a fase 1, para aquel que es empleado público es así, pero hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente que pasa necesidades, que no tiene para comer, que hacía changas y hoy no las tiene. Los que vivimos el día a día y pasamos 60 días sin ingresos, sin poder trabajar, la verdad que lo sufrimos mucho”.

Finalmente expresó que “la gente está muy cansada de estar encerrada, de no poder salir a trabajar. Una cosa es tener un empleo y otra la desocupación, que en la Comarca es muy elevada. Hay hambre que antes no se veía, hay gente solidaria haciendo vianda para repartir, comedores para ayudar a los que menos tienen y no pueden trabajar, las cosas no están muy bien que digamos”, finalizó Walter Colombil.