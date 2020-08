"Mis colegas enfermeros están agotados", afirmó Carmen Amico

Sobre este tema así como también del trabajo que lleva adelante el Ejecutivo Municipal, Noticias dialogó con la concejal del bloque Frente de Todos, Carmen Amico.

Responsabilidad de todos

Consultada al respecto, la edil y también licenciada Enfermera expresó: "En realidad hay preocupación en la gente, en los enfermeros y médicos porque esto es una situación nueva, estamos aprendiendo sobre la marcha. No es que el Ejecutivo es desastroso y hace las cosas mal, creo que no hay experiencia previa de esto".

Según consideró, "estamos transitando por esta situación tratando de hacer lo mejor posible entre todos. Nosotros desde el bloque hicimos algunas propuestas como que el Comité de Crisis se abriera y permitiera la participación de la comunidad".

En la sociedad, afirmó, "hay instituciones que quieren integrarlo, hoy -por ayer- ingresó una nota de vecinos del Casco Histórico que quieren saber quiénes integran el Comité de Crisis, a qué hora y día se reúne, así como también cuándo dan información".

Al respecto, consideró que "esto es una cuestión de todos, tenemos que cuidarnos y ser responsables. Las Comisiones de Fomento ocupan un lugar muy importante en la comunidad, creo que tienen que estar sentadas en el Comité porque son representativos de un barrio".

Los referentes barriales, afirmó, "logran llegar de otra manera a la gente de barrio y eso hay que respetarlo. Hay un montón de organizaciones que pidieran estar presentes, por eso pedimos que hagan apertura, pedimos haya una línea para que los vecinos expresen sus inquietudes. En eso nos dieron respuesta porque salió la línea telefónica 148".

Pandemia



En cuanto a la situación de pandemia, Amico consideró que "esto viene para rato, hasta que no tengamos vacuna no habrá solución. Me parece que es un tránsito que seguirá un poco más, por eso es bueno que todos tengan un lugar y voz en el Comité de Crisis para cuidarnos entre todos".

Ante la ausencia de casos, hasta hace pocas semanas, la gente se relajó y entonces "hay personas que no se dan cuenta de la gravedad del tema y de que esto nos toca a todos. Hay que cuidar a la gente más grande y con factores de riesgo, esto será así por lo menos hasta que no tengamos la vacuna".

Actualmente "mis colegas enfermeros están agotados tanto los del Pedro Ecay -Patagones- como del Zatti -Viedma-, además están muy alertados en la Clínica Viedma y Sanatorio Austral porque si se saturan los sistemas de Salud, estaremos complicados".