Procrear, vecinos irán a la Justicias por problemas edilicios

Por Nelson Namuncurá.

nnamuncura@noticiasnet.net

Fotos: Daniel Idiarte.



A poco más de dos años de la entrega de viviendas y departamentos del Procrear, beneficiarios del programa expresaron públicamente su malestar y descontento por la situación edilicia del complejo habitacional, particularmente en el sector 1.

Según comentaron a Noticias, en viviendas individuales, dúplex y departamentos se han presentado múltiples inconvenientes edilicios que con la lluvia de los últimos días han quedado nuevamente expuestos.

Paredes resquebrajadas, grietas, ventanas por donde ingresa agua, humedad en paredes y enchufes por donde se escurre el agua de la lluvia fueron algunos de los problemas denunciados.

Si bien han realizado gestiones ante la OMIC –Oficina Municipal de Informes al Consumidor-, la Defensoría del Pueblo y el propio Banco Hipotecario los vecinos no han obtenido las respuestas que esperaban por lo cual todo indica que la solución será judicial.

En conversación con este medio los vecinos explicaron cuál es su situación, en tanto que desde la OMIC, Santiago Dalmau, comentó todas las gestiones realizadas.

La situación

Consultado por la situación edilicia del programa habitacional los vecinos expresaron que “a los tres meses de que nos entregaron las viviendas iniciamos los reclamos porque nuestras casas tenían problemas, aguas por todos lados, problemas con cañerías, con el gas, etc”.

Según comentaron “hicimos todas las vías administrativas y legales, fuimos a Defensa al Consumidor, la OMIC, Defensoría del Pueblo etc. Ahora con la última lluvia más de 30 familias nos encontramos con que nos sale agua de los enchufes, las paredes están húmedas, problemas en el techo. La verdad que no podemos habitar una vivienda digna, segura para nosotros y nuestros hijos”.

Desde el Banco Hipotecario, en tanto, “nadie nos da respuesta, fuimos a la Justicia y seguimos a la espera. La verdad que al día de hoy estamos a la deriva, por eso nos comenzamos a autoconvocar”.

Si bien en un primer momento “nos dijeron que las viviendas tenían 6 meses de garantía, después de mucho reclamo y con la intervención de la OMIC la extendieron supuestamente a dos años, pero nunca nadie se hizo cargo de nada, no nos dan respuesta”.

El año pasado funcionarios del Gobierno Nacional visitaron algunas de las casas y finalmente les dijeron que “si las paredes no tiene más de cinco centímetros de abertura no se puede hacer nada y quedó todo en la nada”.

A la par de estas acciones “nos hemos reunido con el intendente Zara –José- pero nunca hemos obtenido una respuesta concreta, en el caso de OMIC hubo respuestas, pero no se llegó a nada”.

Un vecino, en tanto, afirmó que “en mi caso fuimos a la Defensoría del Pueblo, pero nunca nadie se presentó a la mediación programa, por eso ahora estamos pidiendo ayuda legal y pericias porque nosotros estamos afrontando los costos de los créditos, las cuotas de las viviendas y encima los arreglos. Todo en un contexto tan complejo como el que tiene la Argentina al día de hoy”.

Por lo expuesto, los vecinos “estamos pidiendo pericias en edificios de tres pisos, en las viviendas y dúplex, pero no las podemos pagar, pero además desde lo legal son procesos largos y costosos. La verdad que estamos desamparados”.

Al preguntarle por las cuotas, comentaron que “van desde los 5 mil pesos a los 25 mil pesos. Hay gente que trabajamos todo el día para poder pagar estas viviendas”.

En cuanto a los problemas edilicios, afirmaron que “es general, se dan en las viviendas, en los dúplex y departamentos. A la hora de arreglar paredes siempre aparecen fisuras, en lo que es sector 1”.

Los arreglos, en tanto, “corren por cuenta nuestra, los debemos pagar nosotros, así que los vamos solucionamos sobre la marcha, pero mucho no podemos tocar. Algunos vecinos pudimos hacer pericias y sabemos las condiciones de las casas, algunas más afectadas que otras”.

El programa habitacional, afirmaron, “comenzó hace cinco o seis años, a nosotros hace dos años que las estamos ocupando, osea que las viviendas vienen con daño de hace mucho tiempo, es lo que nos han dicho los peritos”.

Actualmente “mucho no podemos hacer, porque nos dicen que no hay que tocar, además tenemos miedo que después no nos reconozcan nada, entonces los vecinos nos estamos autoconvocando para hacer un reclamo judicial, estamos cansados, agotamos todas las instancias administrativas posibles”.

En este orden, afirmaron: “Creemos que lo mejor y más rápido será judicializar la problemática, sobre el total del Procrear unas 30 familias somos las que nos autoconvocamos. La idea es iniciar acciones en conjunto porque si no hacemos nada en grupo no tenemos respuestas”.

Independientemente de esta situación los vecinos continúan pagando las cuotas, “más los gastos diarios e impuestos, cosa que se hace complicada en estos meses de pandemia. A nosotros nos llegan los mails del Banco Hipotecario diciendo que debemos las cuotas, la verdad que es una situación angustiante. La vía judicial es un proceso lento, pero la única forma de buscar solución”.

Finalmente expresaron: “Queremos saber quién firmó la entrega de este proyecto, quien firmó los planos, porqué se firmó algo que está mal construido, no puede ser que casas y departamentos tengamos el mismo problema. En el medio hay dos gestiones, justo agarramos diciembre, cuando nos empezaron a escuchar cambiaron las autoridades y es como un empezar de cero. Sabemos que el Municipio mucho más que acompañarnos no puede hacer, pero igualmente insistimos porque su ayuda es necesaria”.

OMIC

Al ser consultado por las gestiones realizadas, el titular de la OMIC, Santiago Dalmau, explicó que “con respecto a los problemas planteados los vecinos fueron recibidos por la OMIC, así como también por autoridades del Municipio”.

Asimismo, añadió que “más allá de los reclamos realizados no se obtuvo una respuesta concreta del Banco Hipotecario, que es el principal responsable de la calidad de las viviendas que vendió y que los adjudicatarios están pagando con mucho esfuerzo. Tampoco la empresa Oriente Construcciones brindó respuestas concretas”, afirmó el funcionario.

Desde el Banco “en un primer momento se les llegó a negar la garantía aduciendo que había vencido a los seis meses y desde el 0800 no hubo, ni hay ninguna atención”.

Frente a esta situación “se generó un encuentro con autoridades del Banco y la empresa en donde se acordó una vía de reclamo, con la presencia del arquitecto Jeremias Gonnet -sector post venta Procrear- que tomaba nota de las falencias”.

El universo de los afectados por deficiencia estructurales “es del 10 por ciento de las 366 viviendas construidas por el Banco Hipotecario, que es el principal responsable”.

En cuanto al vecino, Dalmau afirmó que “tiene derecho a que su vivienda esté en perfectas condiciones y la garantía soluciones cualquier problema por vicios ocultos. Ahora si la reparación no es satisfactoria la ley da tres opciones, primero sustitución de la vivienda por otra de idéntica características, segundo devolver la cosa en el estado en que se encuentra a cambio del dinero pagado y tercera opción pedir una quita proporcional del precio de la vivienda y todos los gastos realizados por los vecinos. Esperemos que las nuevas autoridades entiendan la necesidad de los vecinos de tener una vivienda digna”, finalizó el funcionario.