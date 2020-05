Aeropuerto Gobernador Castello, operativo y prestando servicio

Por Nelson Namuncurá.

nnamuncura@noticiasnet.net



El aeropuerto Gobernador Castello continúa siendo operativo y recibiendo aviones privados o prestando servicio para el Estado, todo en el marco de las disposiciones de prevención estipuladas por la Emergencia Sanitaria que rige en el país por coronavirus.

En conversación con Noticias, el jefe del aeropuerto local -ANAC-, Marcelo Castronovo, explicó cuáles son las actividades que semana tras semanas vienen realizadose en la terminal aérea de la Comarca Viedma Patagones y destacó la operatividad alcanzada.

Nunca cerrado



Consultado al respecto, Castronovo expresó que ‘al igual que el resto de los aeropuertos del mundo el Gobernador Castello no está cerrado. Cuando lo cerras es porque no funcionará nunca más. Entonces los aeropuertos prestan o no prestan servicios, es así‘.

En este orden, añadió que ‘el aeropuerto Gobernador Castello está operativo” y “lo que hacemos es, ante el requerimiento de empresas privadas vamos y les prestamos la totalidad de los servicios‘.

Desde que se inició la Emergencia Sanitaria y aplicación del Decreto Nacional 297, “los vuelos regulares, que son los comerciales de Aerolíneas Argentinas y Austral, dejaron de hacerse a la localidad de Viedma, como lo han hecho a todos los destinos del país y puntos internacionales‘.

Dicha medida tiene por objetivo frenar la circulación de coronavirus en la capital provincial y región.

Entonces ‘ante un pedido de operación de alguna empresa área o del Estado, la Administración Nacional de Aviación Civil -ANAC- emite la autorización y luego se notifica a cada aeropuerto para que hagamos la operación de aeropuerto a requerimiento de quien solicita‘.



Para llevar tal actividad ‘se toman todas las medidas de prevención necesarias en tiempos de pandemia. En el caso nuestro estamos con el personal óptimo para llevar adelante la operatividad del aeropuerto de cara a cada uno de los servicios que tenemos que prestar. Tanto propios de la administración nacional de aviación civil como de los prestadores de servicios de tránsito aéreo de la parte comercial‘.

Como es necesario, remarcó el titular del aeropuerto, ‘contamos con todos los servicios esenciales para recibir los vuelos, como son personal de Policía y de Servicio Meteorológico Nacional, que se los convoca para cada operación‘.

No obstante, ‘en estos últimos 60 días hemos cuidando a todo el personal, brindando la posibilidad de quedarse en su domicilio porque los aeronáuticos, titulares de licencias, son pocos, no hay muchos, entonces debemos tenerlos resguardados‘.

Restricción

En cuanto al funcionamiento de la terminal aérea, explicó que pasada la primera semana de ASPO, Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ‘se puso esta restricción para uso del aeropuerto, por lo tano, menos vuelos comerciales hemos atendido vuelos sanitarios y privados, como son los de traslados para empresas que trabajan en el Sur del país, como son las mineras o pesqueras‘.

Asimismo, ‘hemos prestado servicio a vuelos oficiales, tanto para la provincia de Río Negro como a nivel nacional, para todo ellos el aeropuerto se ha mantenido activo‘.

Al preguntarle cuál ha sido el tipo de actividad que han realizado, expresó que ‘hemos tenido vuelos con escala técnica, desde Buenos Aires a Río Gallegos, con empresas que trabajan en la zona‘.

Es así que dicho servicio ha sido utilizado por las mineras, ‘con vuelos para Puerto Deseado, Puerto San Julián, Gobernador Gregores o Río Gallegos, todos de escala técnica para ellos así como también hemos sido alternativa para muchos vuelos oficiales para traslados de insumos y medicamentos para el Sur del país‘.

Una Escala Técnica, explicó, ‘le llamamos a la carga de combustible fundamentalmente, pero también cualquier operación de mantenimiento que sea necesaria.

En este punto, Castronovo destacó que ‘esto se hace así porque siempre hablamos de las bondades del aeropuerto Gobernador Castello, no sólo por su infraestructura, que es mucha, sino en su ubicación geográfica‘, de hecho los vuelos hacia el Sur utilizan semanalmente sus servicios.



Importancia



Al ser consultado sobre la importancia de la operatividad y su ubicación geográfica, Marcelo Castronovo expresó que ‘todas las rutas que van por la zona Este de la costa, de Norte a Sur del país utilizan nuestro aeropuerto para hacer escalas técnicas‘.

Y añadió que ‘ahí radica la importancia que tiene y que debemos reconocerle a nuestro aeropuerto. Por eso tenemos que tratar de poner los ojos en el aeropuerto Castello debido a que tenemos todas las condiciones operativas y de infraestructura para brindar un muy buen servicio‘.

En cuanto al regreso de los vuelos comerciales, se informó que el Gobierno Nacional estableció que la comercialización de pasajes aéreos recién se podrá realizar a partir del 1° de septiembre.

La medida, que fue legitimada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, trajo fuertes críticas del sector aerocomercial que, como la gran mayoría, recibió un inmenso impacto producto de las restricciones establecidas por el Ejecutivo.

Al respecto, Infobae informó que la medida se diferencia de las que tomaron varios países de la región, que en algunos casos tratan de sostener un mínimo de actividad en los aeropuertos y en el sector dicen que la Argentina es ahora el país más cerrado de la región.