El poder de las plantas, compañía en cuarentena

Vivir la experiencia de tener aire puro y distraer la vista con la naturaleza generalmente se asocia a grandes paisajes, dejando de lado que cada cual desde su lugar puede contribuir a generar espacios más amables desde casa. Las alternativas son infinitas, por eso en esta edición de Musas conversamos con Roxana Moyano, emprendedora viedmense relacionada con el mundo de las plantas para conocer un poco más sobre este fascinante mundo que hay detrás de cada maceta que lleva consigo vida a nuestros hogares.

- ¿Qué rol crees que tienen las plantas en el hogar?

- Las plantas tienen esa cualidad de poder de convertir una casa en un hogar, da calidez y armonía, todo el tiempo estás rodeado de vida. Una casa con plantas y unas sin plantas, te dan sensaciones completamente distintas cada una.

- ¿ Por qué es aconsejable tener espacios verdes en casa?

-Creo que es muy necesario, siempre pienso que nos ayuda, a mí me sirve para desenchufarme. A veces uno anda con tantas cosas, pensando, trabajando todo el día y meterte en un sector donde tengas tus plantas es ideal. El tiempo que le dedicás, cuando te sentás, le cambiás la tierra, la fertilizás, creas un fertilizante, y después cuando llegás a ver lo que producís en tu espacio y ves que florecio una planta, algo tan sencillo y tan chico como una floración, te alegra el día, te cambia el ánimo, te renueva. Particularmente creo que es esencial tener un espacio verde por más chico que sea, puede ser colgante, en la tierra, podés tener un invernadero, hay muchas opciones.

- ¿ Cuáles son los cuidados que debemos brindarle?

Principalmente el riego y la luz, también saber si nuestra planta es de interior o exterior es fundamental, conocer si le gusta el agua o es más distante los días de riego. Por ejemplo hay plantas de interior que les gusta regarse todos los días, a las plantas suculentas a cada 10 o 15 días. El horario en el que se riega también es importante. En las épocas de mucho calor, es esencial que tengamos cuidado con nuestras plantas, nunca se riegan en horario de pleno sol (12:00 a 15:00 aprox) porque el agua que se queda estancada las podría quemar, por eso es conveniente regarlas por la noche cuando baja el sol o a la mañana bien temprano.

En el caso de la luz, una planta puede estar muy bien regada pero si no tiene sol suficiente no funciona, entonces es importante saber si puede recibir el sol todos los días o no. Hay plantas que no resisten el sol directo todo el día y si no estamos atentos, las podemos perder.

- Alguien que en su vida tuvo plantas ¿con cuál sugerís comenzar?

Creo que son las plantas ideales para las personas que están arrancando son las suculentas y los cactus porque no necesitan mucha atención, con pocos tips podés aprender a cuidarlas sencillamente, son plantas que te podés ir de vacaciones y al volver van a estar perfectas. También pueden vivir muchísimos años si están en el lugar indicado, lo único que siempre hay que tener en cuenta es la poda, en qué época hacerlo para que no se haga muy grande. Viéndolas individualmente, la suculenta es mucho más delicada, el cactus es un poco más resistente.

- ¿Qué plantas son recomendables para oxigenar los ambientes cerrados?

Plantas purificadoras creo que hay muchas, una de las mayores es la sansevieria porque tiene la propiedad de purificar el aire, es muy fácil de cuidar, necesita un poco de iluminación, un riego distante y está perfecta. Otras pueden ser lazo de amor, pothus, las arecas, todas son ideales si los espacios han estado mucho tiempo cerrados.

- ¿Qué tipo de fertilizante natural y casero se puede utilizar para no salir a comprar productos afuera?

Normalmente se fertiliza cuando la planta está en crecimiento, mayormente en primavera. Hay otras especies que llevan otra época de fertilización . Yo trato de no usar químicos sino usar lo más orgánico posible y preparo una mezcla de cáscaras de banana y de huevo, le sumo la resaca del café que queda en la cafetera, lo licúo, después en un envase grande ( de unos 5 litros aproximadamente) le coloco agua, integro ese licuado para que se diluya y con esa agua especial riego las plantas. Las cáscaras de banana aportan potasio, las de huevo calcio, es un gran fertilizante que ayuda a la floración. También se puede hacer compost con los desechos orgánicos, hay alternativas naturales y al alcance.

- Con el cambio de estación ¿cuáles son las plantas que mejor se dan en otoño?

Se pueden plantar crisantemos, por su parte pensamientos es una muy buena alternativa, porque se da en esta zona y anda perfecto. A mediados de otoño o fin de otoño se puede sembrar bulbo, para tener flores en primavera.

- ¿Qué conexión crees que se establece entre las plantas y las personas?

-Creo que la primera conexión que se hace entre una persona y las plantas es el amor, es ese cariño que se crea a través de las plantas cuando empezamos a cuidarlas, y también hay una relación de paciencia para poder ver la flor o el fruto, es satisfactorio poder ver una planta cuando crece perfecta, sana, vigorosa.

- ¿Cuál crees que es el poder las plantas en cuarentena?

-Tengo muchos amigos que en estos días me han comentado que las plantas han sido una muy buena compañía, tristemente pasamos una situación mundial muy triste, pero las plantas han sido de consuelo quizás para algunos, de alivio para otros, y también de alegría, porque el amor que produce cuidar a una planta, lo que nos ayuda a desenchufarnos es increíble. Creo que no hay mejor compañía en este momento que unas plantas, para poder dedicarles tiempo, estar en paz, en armonía y tranquilos.

Roxana Moyano además de tener su emprendimiento “Entre Flores y Espinas” en Viedma, también coordina un grupo en facebook en donde intercambian información sobre el cuidado de las plantas, además de organizar durante el año encuentros de intercambio de plantines. En relación a este mundo que tanto le apasiona, agrega “ no conozco a ninguna persona que esté alrededor de plantas y viva estresada sino todo lo contrario, aprovechemos este momento para darle el cuidado, el cariño y el respeto que se merece la naturaleza, y ella nos devolverá lo que necesitemos”

Si te gusta el mundo de las plantas, podés solicitar ingresar al grupo de Whatsapp a través de su página de Facebook: Entre Flores y espinas… / En Instagram: @entre_flores_y_espinas





Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Daniel Idiarte