Proponen un río Negro limpio y accesible para toda la población

El intendente Pedro Pesatti destacó el compromiso de la actual gestión municipal con el medio ambiente y consideró que el río Negro debe ser un lugar accesible para todos los viedmenses.

En el marco de la recorrida con la gobernadora Arabela Carrera y tras anunciar la extensión del sector norte de la costanera, el jefe comunal dialogó con la prensa y se refirió al cuidado del medio ambiente.

Sanidad

Al referirse al tema, Pesatti consideró que “garantizar la sanidad del río Negro es necesaria, pero para eso es importante contar con el acompañamiento de la Provincia, hacer lo que sea necesario para que el río no se vea dañado por el accionar humano”.

En el caso de Viedma, “tenemos obras que están por terminar y que son muy importantes desde el punto de vista ambiental. La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, sin impacto en el río, eso nos da un estatus distinto, es muy valorado. Cuando una persona decide visitar un lugar siempre va a elegir uno donde la relación es amigable y lo más responsable posible con el medio ambiente”.

En el caso local, “hemos puesto en marcha el sistema de separación de residuos, hemos eliminado el basural a cielo abierto, hemos enviado el primer embarque de residuos tratados para ser reciclados, todo esto configura un positivo perfil ambiental de Viedma”.

Y añadió que “eso sirve para que podamos vivir en una ciudad mucho más amigable y desde el punto de vista de la jerarquía que tiene, en relación a otras ciudades, la cuestión del río es fundamental”.

Justamente, comentó, esta semana “pusimos en marcha la escuela de canotaje con alumnos de los barrios de Viedma, esto no pasaba históricamente, el río era un lugar reservado para pocas personas que podían navegarlo, hoy nuestra obligación es que el río sea accesible para todos porque si uno no lo conoce no lo puede querer”.