Martin tildó de delincuentes a los que ocuparon la iglesia: ¿Hasta donde van a permitir que lleguen?

El legislador provincial Juan Martin (Juntos por el Cambio) fue enérgico en su repudio a la ocupación de una parroquia en El Bolsón por parte de un grupo autodenominado mapuche y a la toma de integrantes de la comunidad religiosa como rehenes.

“Primero tomaron tierras y no se hizo nada. Después, incendiaron casas y apedrearon vehículos. Ahora secuestran personas”, reseñó el legislador, preguntándose “hasta dónde van a permitir que lleguen los delincuentes”.

Juan Martin consideró “preocupante esta espiralización de la violencia” y planteó que si “el Gobierno no deja de mirar para otro lado o directamente fomentar a estos grupos falta poco para que lamentemos víctimas fatales”. “Estos delincuentes todos los días tachan un nuevo casillero del Código Penal”, señaló.

“La comunidad reclama una solución urgente y el Estado debe actuar con todo el peso de la ley. Hace falta una firme decisión política que no vemos, parece que o están de acuerdo con todo lo que pasa o sus anteojeras ideológicas les hacen creer que poner orden es mala palabra”, indicó.

En este sentido, recordó que “hace unas semanas, la Gobernadora fue a Buenos Aires y anunció la conformación de una mesa de diálogo por el conflicto de Villa Mascardi y hasta ahora no vimos ningún avance”. “En su momento nos pusimos a disposición para sumarnos a esta mesa, porque es importante que estén todas las expresiones políticas, pero no sólo no nos convocaron sino que no escuchamos ninguna noticia sobre este tema”, recordó.