Zara contundente: "Si va a haber una fiesta vamos a actuar con las fuerzas federales"

El intendente de Viedma Pedro Pesatti y su par de Patagones José Luis Zara se reunieron esta mañana con el magistrado Ernesto Pedro Sebastián en la Justicia Federal para analizar acciones conjuntas en torno a la prevención del covid-19.

El jefe comunal Zara expresó a la prensa: "La reunión ha sido positiva, le agradecemos al juez federal por habernos recibido y por su acompañamiento hacia nuestras gestiones".

Pesatti agregó que el magistrado "mostró su voluntad de acompañarnos dentro de las posibilidades que tiene el Juzgado. Estuvimos viendo algunas cuestiones que hacen a la aplicación del artículo 205 del Código Penal, donde eventualmente puede haber una propagación de la enfermedad de manera deliberada, y nos explicó las limitaciones que existen".

Explicó además: "Sabemos por una cuestión de referencia estadística que las fiestas particulares son un ámbito muy fuerte de propagación de la enfermedad, no solamente acá sino en el mundo entero. Llegan los fines de semana y nos llegan comentarios de que en un lugar se reunieron para hacer un cumpleaños o se juntaron 30 personas para una determinada cuestión y basta con que haya un enfermo asintomático para que se produzcan contagios masivos".

En virtud de esto, los intendentes le consultaron al funcionario judicial qué tipo de sanciones se pueden efectuar al respecto y se informó que las fuerzas federales podrán actuar en consecuencia.

Zara manifestó en esa línea: "Si va a haber una fiesta con un gran número de personas vamos a actuar con las fuerzas federales, con las fuerzas municipales, con inspección y con todas las fuerzas que tengamos que ir, más en la situación que estamos viviendo, donde los casos vienen aumentando día a día".

"La preocupación es que no se nos sature la parte sanitaria y cuando pedimos responsabilidad ciudadana es porque el personal de salud está agotado, son muchos meses que venimos atrás de esto" enfatizó.

El mandamás de la ciudad maragata añadió que a diario ven infracciones en la vía pública con "gente joven usando mates o compartiendo una botella, sabiendo que la enfermedad no le afecta tanto a esa franja etaria pero sí cuando van a la casa terminan contagiando al padre, a la madre o alguna otra persona y los puede llevar a su fallecimiento".

Demoras en los procesos

En otro orden, Pesatti dijo que el juez Sebastián "plantea que las acciones legales frente a este tipo de cuestiones llevan una demora que hacen que no se cumpla el hecho ejemplificador que estamos queriendo buscar" y apeló a que los vecinos tomen conciencia por motus propio.

"Si nosotros no logramos dejar para más adelante las cosas que a todos nos gusta, como compartir un asado con los amigos, celebrar un bautismo o un cumpleaños, podemos generar situaciones de propagación de la enfermedad mucho más fuertes y eso va a afectar al 100 por ciento de la comunidad. No solamente porque el hospital puede entrar en crisis, sino que también eso puede obligar mañana a que no se puedan desarrollar actividades que se están desarrollando" detalló.

El referente de Juntos Somos Río Negro marcó: "Si nosotros no tenemos una actitud responsable frente a la pandemia, el virus más tarde o más temprano nos va a terminar cerrando las actividades. Vale la pena suspender un cumpleaños o una fiesta por unos meses, hasta que salgamos de este problema, para no perjudicar después al resto de la sociedad".

Recordó que los primeros brotes de coronavirus fueron por fiestas clandestinas y hubo muchos fallecidos producto de eventos que a priori eran para divertirse.

Finalmente, pactaron en darle seguimiento a las acciones preventivas con Prefectura y con autoridades provinciales y federales vía Zoom.