Bari: "Hay un Gobierno que desprecia la pobreza"

En conversación con Radio Noticias Bari afirmó que el 11 de agosto “hay dos posibles escenarios, uno es la derrota. En ese caso nos tendrá esa misma noche en el espacio ganador para sumarnos. Será nuestro primer gesto, esa noche todos al local del ganador”.

El otro escenario es el triunfo, “si es así al otro día voy convocar a los sectores derrotados para sumarlos al proceso de unidad. Mi idea es hablar con los colaboradores de cada uno de ellos para convencerlos de que acá que no se le cierra la puerta a nadie. Lo voy hacer con mucha humildad, tendrán en mí una figura que los va a respetar”.

Sergio Massa

En otro orden de cosas, al ser consultado por la decisión de Sergio Massa, referente del Frente Renovador, de sumarse al Frente de Todos expresó que “no me sorprendió, me parece una decisión inteligente, responde a un interés personal que responde a una aspiración legítima, poner por encima una prioridad superior frente a los niveles de sufrimiento que vive el país, es una decisión que celebro”.

En este orden, añadió que “la idea es no perder la identidad, este no es un espacio kirchnerista, nosotros seguimos manteniendo nuestro espacio. Lo que se hizo fue generar una unidad con la prioridad de armar un proyecto de país”.

Desde el punto de vista personal “Massa responde a las condiciones para ser Gobernador, pero él se plantea otra opción, quiere ser Presidente de la Nación, en función de esa estrategia tiene sentido lo que ha hecho”.

Además, consideró que “Axel Kicillof y Verónica Magaño tienen la posibilidad de llevar un buen Gobierno en la provincia de Buenos Aires”.

Pobreza

En el actual gobierno de Cambiemos, “hay una indiferencia importante hacia la pobreza, las medidas a nivel nacional y provincial están dirigidas hacia los sectores más poderosos. Claramente hay un Gobierno que desprecia la pobreza, las medidas que se toman no son para luchar contra la pobreza”.

En el partido de Patagones “es doloroso encontrarse con gente que se le dificulta comer, enviar sus chicos a la escuela, etc. Ese dolor social no creo que esté atendido, no lo digo apuntando al asistencialismo, entendemos que el Estado debe trabajar para reparar esa situación social y para sacar el país adelante”.

Al preguntarle por la responsabilidad de Justicialismo en la situación provincial, reconoció que “hay muchas cuestiones pendientes, si mirás la historia del país el peronismo puede tener muchos errores, pero nosotros hacemos, somos de acción. Hay deudas, hay muchas deudas, pero el partido de Patagones cambió con el partido peronista. A nosotros nos convocan cuando estamos en crisis. Cuando la situación mejora se empiezan a plantear otras opciones”.

De todos modos, remarcó que “la gran deuda es lo social, las medias que se toman son para beneficiar a los sectores económicos de poder. El capitalismo pretende eso, mano de obra barata y que un amplio sector quede excluido”.