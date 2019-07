La madre de Kevin Minor pide justicia por su hijo

Al referirse a su hijo, Heredia afirmó: “Kevin en su pasado se mandó millones de macanas, estuvo preso, no me avergüenza decirlo, hace un año salió de la cárcel. La gente que lo conoce sabe que tenía un corazón enorme, no dejaba de ayudar a nadie”.

Según remarcó, “a pesar de todas las macanas que se mandó, cosechó su siembra, el velatorio estuvo repleto de gente. En la familia sentimos el cariño de la gente del barrio, él era jugador e hincha de Rampla Juniors. Un buen jugador que incluso se podría haber ido, pero decidió quedarse acá”.

La muerte

En cuanto al hecho, afirmó que “el martes yo estaba en Villalonga, cuidando a mi padre de 93 años. Esa tarde recibí un llamado de la mamá de la novia de mi hijo diciendo que mataron a Kevin, no lo podía creer”.

Ese día “estaban cortando leña, terminaron cerca de las 16 hs y se vino para el barrio. En eso se encontró con un amigo y decidieron ir al barrio El Progreso, juntaron una plata para comprar cerveza a la vuelta de la casa del amigo. Kevin salió caminando, dio la vuelta y a los cinco minutos volvió corriendo, le dijo al amigo llevame al hospital, me pegaron una puñalada. Sangraba por la boca”.

El amigo lo cargó en la moto, hizo tres cuadras, “pero cada tanto tenía que aminorar la marcha porque Kevin se desvanecía. Cuando paro la moto Kevin cayó muerto porque le perforaron el pulmón. Fue una puñalada a traición, en la espalda. El asesino está identificado es Mario Montiel, lamentablemente la Policía no puede dar con su paradero”.

En los últimos días, afirmó Heredia “me dijeron que a Montiel lo vieron muy alterado en el barrio Guido, y después horas más tarde en el Lavalle. Nosotros como familia queremos que lo encuentren y que la ley haga lo que tiene que hacer. Mi hijo cuando robó fue preso, pago a la sociedad el daño que había hecho. Queremos que se haga justicia. El estar preso no me a devolver a mi hijo, que dejó una familias destrozada y tres hijos huérfanos, pero queremos justicia”.

Pedido de captura

En las últimas horas la Unidad Fiscal de Instrucción Judicial Nº 5 de Bahía Blanca, cargo del Dr. Jorge Viego, dispuso el pedido de captura de Jorge Mario Montiel, quien se encuentra imputado por el asesinato de Kevin Minor, ocurrida el último martes.

Foto: Kyrios Digital.