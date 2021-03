Liga Rionegrina: está definido el fixture para el Apertura masculino

Luego de la reunión de clubes celebrada en la noche del lunes en la sede de la entidad que nuclea el fútbol de la Comarca, se definió la fixture del

campeonato de Primera División que comenzará a jugarse el 11 de abril.



FIXTURE TORNEO APERTURA PRIMERA Y TERCERA DIVISIÓN

Fecha 1

Jorge Newbery vs Dep. Boulevard

Fortín Club vs Sol de Mayo

Dep. Villalonga vs Peña Azul y Oro

Villa Congreso vs Dep. Patagones

Libre: San Lorenzo de (S)

Fecha 2

Dep. Patagones vs Dep. Villalonga

Peña Azul y Oro vs Fortín Club

Sol de Mayo vs Jorge Newbery

Dep. Boulevarad vs San Lorenzo (S)

Libre: Villa Congreso

Fecha 3

San Lorenzo de (S) vs Sol de Mayo

Jorge Newbery vs Peña Azul y Oro

Fortín Club vs Dep. Patagones

Dep. Villalonga vs Villa Congreso

Libre: Dep. Boulevard

Fecha 4

Villa Congreso vs Fortín Club

Dep. Patagones vs Jorge Newbery

Peña Azul y Oro vs San Lorenzo (S)

Sol de Mayo vs Dep. Boulevard

Libre: Dep. Villalonga

Fecha 5

Dep. Boulevard vs Peña Azul y Oro

San Lorenzo (S) vs Dep. Patagones

Jorge Newbery vs Villa Congreso

Fortín Club vs Dep. Villalonga

Libre: Sol de Mayo

Fecha 6

Dep. Villalonga vs Jorge Newbery

Villa Congreso vs San Lorenzo (S)

Dep. Patagones vs Dep. Boulevard

Peña Azul y Oro vs Sol de Mayo

Libre: Fortín Club

Fecha 7

Sol de Mayo vs Dep. Patagones

Dep. Boulevard vs Villa Congreso

San Lorenzo (S) vs Dep. Villalonga

Jorge Newbery vs Fortín Club

Libre: Peña Azul y Oro

Fecha 8

Fortín Club vs San Lorenzo (S)

Dep. Villalonga vs Dep. Boulevard

Villa Congreso vs Sol de Mayo

Dep. Patagones vs Peña Azul y Oro

Libre: Jorge Newbery

Fecha 9

Peña Azul y Oro vs Villa Congreso

Sol de Mayo vs Dep. Villalonga

Dep. Boulevard vs Fortín Club

San Lorenzo (S) vs Jorge Newbery

Libre: Dep. Patagones