Paro en Salud: “No vamos a entregar listado de compañeros”, afirmó Ovejero

La secretaria general de la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial Río Negro, Gloria Ovejero, se reunió con el secretario de Trabajo Jorge Stopiello y analizaron la situación en el sector de la sanidad.

Encuentro

En conversación con Noticias, al ser consultada por la reunión que este jueves mantuvo con el funcionario provincial sostuvo que “primó más que nada el plan de lucha a nivel nacional dado la negación de las Cámaras de Salud que no quieren dar el porcentaje de la revisión que se firmó el año pasado y que es el cierre de la paritaria 2020”.

En este orden, añadió que “todos creen que es por aumento nuevo, pero no, es por la paritaria nuestra viene en tres meses. Entonces le informaba al Secretario que no vamos a entregar listado de compañeros, como pedían las instituciones porque al no es paritaria la provincia, esto es parte del plan de lucha es nacional”.

Al respecto, Ovejero afirmó que “el Secretario confirmó que la provincia no va intervenir y nosotros de nuestra parte garantizamos que la persona internada será atendida y que obviamente a quienes están en terapia no los vamos a dejar sin atención. Lo que si se suspende es lo programado”.

Las Cámaras, afirmó, “dicen que somos los genios, pero no pueden pagar la revisión y aumento salarial. Entonces si no hay acercamiento el martes podríamos ir a un paro de 24 horas”.

San Cirano

En la oportunidad, “también aprovechamos para hablar de situaciones varias como el atraso salarial importante que hay en San Cirano, en el alto valle, que está en crisis y los trabajadores llevan dos meses sin cobrar. En este caso son 25 familias las afectadas”.

Según remarcó, “la falta de pago y el atraso salarial es preocupante, sumado a la situación del país”.