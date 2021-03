Liga Argentina: Viedma y Atenas se presentan en Mar del Plata

La Liga Argentina tendrá su continuidad esta semana y tanto Deportivo Viedma como Atenas de Patagones se presentarán hoy en suelo marplatense, por la Conferencia Sur.

El conjunto rionegrino (3-1) será el primero en salir a la cancha, cuando desde las 11 enfrente a Estudiantes de Olavarría en el duelo que abrirá las acciones.

El equipo de Guillermo Bogliacino tuvo un arranque prometedor en el Ángel Cayetano Arias, con un récord de tres victorias y una derrota que lo mantiene tercero en las posiciones.

El Griego (1-3) será animador en el segundo turno, cuando en el horario de las 14 se cruce con el colista Ciclista Juninense.

La formación maragata necesita un triunfo para salir del fondo de las posiciones, después de un arranque en el que cosechó solo un éxito y sufrió tres caídas en la capital rionegrina.

Jornada 1 - Miércoles 10/03

11:00 Estudiantes (O) vs Deportivo Viedma

14:00 Ciclista (J) vs Atenas (CP)

16:30 Quilmes (MdP) vs Del Progreso

Libre: Villa Mitre (BB)

Jornada 2 - Jueves 11/03

11:00 Villa Mitre (BB) vs Ciclista (J)

14:00 Atenas (CP) vs Estudiantes (O)

16:30 Deportivo Viedma vs Quilmes (MdP)

Libre: Del Progreso



Viernes 12/03: Descanso



Jornada 3 - Sábado 13/03

11:00 Ciclista (J) vs Del Progreso

14:00 Estudiantes (O) vs Villa Mitre (BB)

16:30 Quilmes (MdP) vs Atenas (CP)

Libre: Deportivo Viedma

Jornada 4 - Domingo 14/03

11:00 Del Progreso vs Estudiantes (O)

14:00 Deportivo Viedma vs Ciclista (J)

16:30 Villa Mitre vs Quilmes (MdP)

Libre: Atenas (CP)



Lunes 15/03: Descanso

Jornada 5 - Martes 16/03

11:00 Villa Mitre (BB) vs Del Progreso

14:00 Quilmes (MdP) vs Ciclista (J)

24/03

21.30 Deportivo Viedma vs Atenas (CP)

Libre: Estudiantes (O)