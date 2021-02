Si el sábado alguien va a Patagones y vuelve después de las 2 podría ser multado

José Flores, subsecretario de Seguridad Ciudadana de Viedma, confirmó que por el momento continúan las restricciones horarias en la capital provincial y que si alguien va a Carmen de Patagones y regresa después de las 2 am podría ser sancionado.

Restricciones

En conversación con Noticias Flores expresó: “La decisión tomada por Patagones a nosotros en principio no nos afectaría porque seguimos con la misma metodología de trabajo, salvo que surja alguna modificación”.

Y añadió que “en principio hasta tanto no haya directiva contraria si a una persona se la encuentra circulando en la calle fuera del horario permitido sería multado, pero son las fuerzas de seguridad las encargadas de los procedimientos”.

No obstante, remarcó que por ahora “de noche no hay mucha gente circulando, desde el conocimiento puedo decir que a las 2 am, una vez que despejamos zona centro y la periferia no se ve gente paseando, si encontramos personas que van a trabajar al hospital o a una panadería, pero están autorizados para circular”.

Entonces, a partir del sábado cuando Patagones levante las restricciones, “si las fuerzas de seguridad encuentran a una persona circulando, se haría una causa judicial conforme a lo que marca el decreto presidencial. Igualmente tenemos que esperar resolución de los Municipios de Viedma y Patagones”, remarcó el funcionario.

Vigencia

Cabe recordar que quienes infrinjan la restricción de circulación vigente en Viedma -hasta el 28 de febrero- serán denunciados por la autoridad interviniente con el fin de se determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.

El objetivo de la medida fue limitar el movimiento y en particular atenuar la posibilidad de que se produzcan reuniones en ámbitos privados y sin protocolos.