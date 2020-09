¿Qué es una Musa?

Ellas no se lo esperaban, la invitación fue lo más parecido a cuando llegas a un lugar el día de tu cumpleaños y de repente el grito de “¡Sorpresa!” te pone en el centro de la escena y sin tenerlo previsto tenés a un grupo de personas festejando y sobre todo recordándote quien sos.

En el 2020, para celebrar los 12 años del Suplementos Musas nos propusimos el desafío de convocar a 12 Mujeres de la Comarca Viedma - Patagones que en ediciones anteriores nos compartieron su vida, sus proyectos y hoy queremos que nos cuenten ¿Cuál es su definición de Musa? y ¿A quién consideran un Musa en su vida por qué?. Por suerte, no están rindiendo un final y con entusiasmo se unieron a esta construcción colectiva propia de los nuevos tiempos. A cada una: GRACIAS por darnos su significado más profundo, por sumar al entorno, por inspirar con sus acciones. Y a vos que nos estás leyendo, GRACIAS por sumarte cada fin de semana a estas páginas que se apartan de la vorágine cotidiana para dar espacio a un encuentro más cercano, con propuestas y personas diferentes.

Lulú Santoro (Artista Plástica): Son muy humildes

Mi definición de Musa, es de una persona que inspira a la creación. Antiguamente las mujeres entraban en el espacio artístico a través de ser modelos que inspiraban a los artistas varones a hacer arte. Hoy en día creo que la palabra Musa se está tratando de repensar en el arte, ya las artistas mujeres que antes eran condenadas al anonimato están copando los espacios artísticos, aunque todavía queda mucho por deconstruir. Me gusta pensar la palabra Musa como no solo el sentido antiguo del término, sino como personas en están constante proceso creativo, que trabajan todos los días arduamente, porque el arte es un proceso infinito.

Mis Musas hoy son las artistas Romina Leuze, Soledad Arrascoita y Ayelen Benavidez, porque ellas están continuamente creando, tienen un estilo propio, inspiran mucho nuestras culturas latinoamericanas, son muy humildes como artistas. Te diría que trabajan desde el silencio, a mí me da mucho gusto compartir con ellas procesos. Las veo muy conectadas con el universo y co-creando mundos posibles en el sentido que vuelven real y matérico sus convicciones.

Roxy Moyano (Especialista en Plantas): Inspira el arte de AMAR

Considero que una Musa es alguien que inspira, que demuestra pasión todo el tiempo, alguien que tiene ese brillo único, como muchas mujeres que conozco.

Si tuviera que señalar una musa, sería a mi madre, Victoria Merlo ¿Por qué? Esta mujer es sin dudas mi ejemplo, la que me inspira día a día a ser lo que soy hoy en día. Además de ser mi madre, es una mujer súper amigable, tiene la virtud de ser paciente, amable, nunca tiene un No para quien lo necesite. Cada día me enseña con sus ejemplos de valentía y humildad. Creo que Dios no me pudo haber dado un regalo más preciado en mi vida. Ella que mientras nos criaba junto a mi padre se esforzaba al mil para que nunca nos falte nada. Una mujer con convicción pero lo mejor de todo es que tiene a Cristo en su corazón, por eso hoy en día me esfuerzo para ser un poco de lo que es ella. Dicen que las Musas inspiran en el arte, dónde están son reconocidas. Ella, sin dudas, inspira en el arte de AMAR.

Elena Baliña (Emprendedora de Cerveza Artesanal): Cada una en su lugar desafía a la otra

Para mí una Musa es una persona que te inspira a hacer algo creativo, pensar algo fuera del molde. No creo que sea alguien fuera de alcance, sino alguien con quien necesariamente una tenga un espacio compartido, que pueda haber un intercambio que habilite el surgimiento de ese algo nuevo como real, no ideal.

Pensando en quiénes son esas personas para mí, diría que son mis hermanas Pilar y Leticia, venimos del mismo mundo predominantemente masculino y ellas se abrieron las puertas para vivir con libertad, cuestionando siempre, lo que me dio lugar a mí también a pensarme de otra manera a la esperada. Son mujeres a quienes admiro mucho y que tienen estilos de vida totalmente distintos al mío, y así compartimos la vida: cada una en su lugar desafía a la otra, sin muchas palabras, a pensar algo nuevo.

Caro Hernández Cufré (Periodista Especialista en Tecnología): Pueden cambiarte una perspectiva de la vida

Creo que una Musa es quien muestra su poder de convocatoria, atracción y liderazgo que a la vez deja ver su vulnerabilidad a flor de piel. Musas son las inspiradoras de puntos genuinos, que con dos frases pueden cambiarte una perspectiva de la vida.

En el último tiempo conocí a Michelle Poller, una venezolana que hace tiempo vive en Estados Unidos y que enfrentó 100 miedos en 100 días. Fue muy viral en Youtube, pero no contenta con eso creó un espacio de mujeres donde ayuda a crear valor personal y atravesar sin miedo desde cómo vender hasta cómo mostrarte ante los demás. (Algo que a las mujeres nos cuesta MUCHO).

Rebeca Rodríguez (Fotógrafa): Nunca duda en compartir sus conocimientos

Para mí una Musa es alguien que inspira desde sus acciones, desde el actuar, que nos inspira a ser cada día mejores personas. También creo que las Musas con las que convivimos a diario no son conscientes de su influencia en nosotros.

Una de mis mayores musas (entre otras) es una profesora que conocí en la Universidad del Comahue. Ella es Sandra Poliszuk. Puedo afirmar que gracias a ella se me dio la oportunidad de fotografiar y aprender más sobre medios de comunicación, sobre las miles de realidades que podemos encontrarnos, del rol del comunicador y del respeto a las múltiples voces. Siempre voy a estar agradecida a impulsarme e inspirarme por su trabajo incansable. Es una mujer con una increíble sensibilidad, compañerismo, conocimientos y que nunca duda en compartir sus conocimientos.

Yanina Santoro ( Emprendedora Cultural): Momentos Muses

Para mí musa es la vida. No hay fuente más inagotable de inspiración que la vida misma. Una charla, una persona, un recuerdo, una flor, un rayo de luz, un instante, un sabor, una canción, una decepción, un aroma, un viaje, el mar, un sueño. Creo en mujeres, hombres y momentos muses. Diversos, múltiples y atemporales.

¿Una mujer cercana que sea musa para mí? Uf...no podría cometer un acto tan injusto. He tenido la suerte que mi vida esté llena de mujeres meigas que quiero, admiro y celebro. Y por las que vendrán.

Anyela Cuellar (Docente y Cuentacuentos): Solo hay que estar dispuesta

Me inspira la infancia, los hijos, la familia, las amigas, los aciertos y dificultades.

Un pájaro anidando, un pimpollo, el mar fundiéndose en atardeceres.

Soliloquios de mi ser en constante cambio.

Aparecen luciérnagas en la vida cotidiana que abren puertas y ventanas. Solo hay que estar

dispuesta, observar, escuchar y escucharte, elegir, decidir y maternar.

Si tengo que nombrar, personificar una Musa, quiero nombrar a mí Madre, por su tesón, su acompañamiento desde el amor, por darme siempre aliento, por brindarme su sonrisa, por tener a flor de piel un poema, un cuento, una canción.

Paula Echarren ( Artista Plástica): Ser guía sabia

Para mí Musa es una fuente de inspiración que contiene en armonía la energía femenina y masculina, es un ser que va revelando poco a poco su propósito en la vida y en su andar despliega sus dones y los comparte sin más, transformándose en una chispa de inspiración para todos aquellos seres que se cruzan en su camino.

Parece trillado pero mi Musa es mi madre, una mujer llamada Nini Dora Giraudo, es ella quien en su entrega amorosa y respetuosa me acompañó desde muy pequeña en mi determinante decisión de experimentar el vínculo con la vida a través del arte. Nunca puso obstáculo alguno, todas fueron puertas abiertas. La que luego de una infancia muy dura y una adolescencia donde se abrió camino con coraje y decisión formó una familia con mi padre y encontró en ella su propósito: ser guía sabia de mis herman@s y de mí. La que piensa en el otro, la que comparte lo que tiene y más, la que escucha y cuando habla su palabra es de oro, La Musa de mi Vida es ella ¡gracias por tanto!.

Romina Nieto (Cantante y Bailarina de Tango): Puedo reconocerme en ellas

En un principio tengo en mente la definición popular de Musa como fuente de inspiración, que viene de la mitología griega. Es esa que susurra al oído y se manifiesta en una obra donde el artista es solo el vehículo para darla a luz. Sin embargo, para mí, y pensando en estos términos de “fuente de inspiración” La Musa es algo más tangible, a veces es un paisaje, a veces un sonido, una vivencia y muchas veces (la mayoría) una persona.

Se me ha preguntado quién tiene ese rol de Musa en mi vida y automáticamente vinieron a mi mente todas ellas. Son todas las mujeres en mi vida: mi madre, mi hermana, mi abuela, cada una de mis amigas, maestras, profesoras y muchas más que fui cruzando en diversos espacios del arte y de la vida. Ciertamente todas me han inspirado y me inspiran porque puedo reconocerme en ellas y sentirme a salvo. Y elijo imitarlas, aprender esas cualidades que las hacen tan gigantes en mi vida, a veces me sale bien, otras sigo observando y aprendiendo.

Magalí Canosa ( Bailaora de Flamenco y Profesora): Siempre va para adelante

Considero que alzar la voz femenina es y será siempre un reconocimiento a todas las mujeres. Musa como su significado lo dice es una fuente de inspiración ya que en cada artículo descubrimos una mujer distinta que atraviesa y rompe sus propios límites. Desde una mirada cálida y sensible muestra la esencia de cada mujer sin perder la potencia que cada una trae como motor ¡Gracias siempre!.

Mi musa, mi mama, Cristina Muñoz. Quien me enseña día a día a ¡disfrutar el momento!, lo simple lo único. La elijo porque no se rinde, siempre va para adelante. La elijo porque se anima, prueba y sigue. La elijo porque no se guarda nada, se entrega y eso la hace excelente madre, abuela, amiga, compañera, docente y alumna. La elijo porque sabe transformar y volver a empezar. La elijo porque representa a muchas mujeres que lo dieron todo por sus hij@s. La elijo porque veo cosas de ella en mi hija. La elijo porque sus enseñanzas dejaron marcas en much@s y por que organiza llevando adelante un espacio desde hace años. Pero sobre todo la elijo porque es buena persona y estoy orgullosa de ella.

Cintia Ubeda (Escritora): Se la juegan

No creo en las Musas como figuras mágicas y perfectas, seres que alimentan la creación de alguien. Si creo en las personas que te contagian, que te motivan, que te impulsan, que se la juegan.

Hay una mujer que me contagia, que me enseña y me motiva, y esa mujer es mi hija. Josefina es, desde el primer día que supe de ella, la razón de mi transformación como mujer, como madre y persona. Junto a ella pasé el momento más triste de mi vida, pero su existencia marcó un antes y un después en mi historia. Por ella aprendí a creer en mí, por ella aprendí que todo lo que necesitaba era tenerme a mí y a mis hijos. Josefina es la mujer más maravillosa que conozco, es fuerte, alegre, creativa, decidida, independiente, dulce, sensible, tiene carácter y puede poner límites, es divertida y graciosa. Logra siempre lo que se propone, es metódica y perseverante. Es una mujer que ilumina todo.

Anahí Mondillo ( Médica Endocrinóloga): luchan por un mundo más justo

Musa creo que es esa persona, situación/suceso o experiencia que te inspira a crear, a crecer, a transformar la realidad. Mi musa no es una sola persona, son muchas, que con sus pequeñas grandes actitudes me hacen querer ser mejor, crecer, me llenan el alma y la vida de luz.

Mi mamá, siendo incondicional y adaptándose a todos los cambios de estructura que le propongo, dejándome ser y amándome así. Mi hermana, enseñándome que los vínculos pueden mutar y dos personas pueden reencontrarse desde el amor, sin importar qué ni cuánto tiempo haya pasado. Mi sobrina, que cuando llegó a este mundo me enseñó el verdadero amor, y que ahora me demuestra que, en el fondo, nunca dejamos de ser niños y que cada día puede ser una aventura. Mis amigas, que me enseñan la lealtad, lo importante de la compañía en los buenos y malos momentos, que querer a alguien es festejar sus logros y llorar sus penas, pero también marcar sus errores para hacerla una mejor persona cuando lo amerite. Las personas que luchan por un mundo más justo, más auténtico, con más amor, menos odio y sin tabúes. Esos seres que te inspiran a ser quien sos, sin dudas están en mi podio.





Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Vanesa Schwemmler / Daniel Idiarte / Gentileza Romina Nieto y Rebeca Rodríguez