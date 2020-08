Arquitectura y redes sociales: el estereotipo no define al profesional

En la actualidad la vida y las profesiones pasas a través de las redes sociales y la arquitectura no se queda atrás, si bien espacios como Facebook e Instagram pueden servir de portafolio para acercar a las personas a distintas propuestas, hay quienes brindan más información junto a una perspectiva que nos da un reflejo real de lo que sucede.

En esta entrega de Arquitectura & Diseño quisimos conversar con Ornella Baschiera, una arquitecta de Pringles, muy joven, que se recibió en 2014 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de la Plata y también cursó postgrado en esa misma casa de estudios para ser Especialista en Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. En su recorrido profesional pudo abarcar desde el diseño interior y venta de decoración hasta la construcción de grandes obras públicas, entonces con el tiempo vemos que poco a poco convirtió su cuenta de Instagram en una fuente de intercambio de ideas, además de un diario en el que hace el relevamiento de distintas instancias en una obra.

Puede parecer extraño, pero por lo general las preguntas que recibe no están relacionadas con la arquitectura sino con el manejo de las redes sociales y en este momento cuando supera los 8800 seguidores afirma que “no se trata de cantidad de seguidores sino de calidad de seguidores, ¿A qué apuntás? ¿A dónde querés llegar con tus seguidores? ¿Para qué queres tenerlos?.

Esta semana nuestro diseño del plano en el suplemento está dirigido a la forma de conectar una profesión con las personas, para hacer del mundo de la arquitectura una experiencia más cercana.

Las bases de la obra comienzan en escuchar al cliente

“Mi arquitectura se basa 100% en la funcionalidad. Si no funciona, no sirve. No me interesa el diseño por la foto. Estoy convencida de que no hay reglas y de que cada espacio debe ser pensado para cada persona o familia en particular. Todos tenemos costumbres, deseos y gustos distintos, la arquitectura en sí es LA herramienta para materializar los deseos de cada persona. Estoy convencida de que la clave está en tomarnos el trabajo de escuchar al cliente. ¿Qué necesita? ¿Cómo vive? ¿Cómo quiere vivir? Y una batalla de preguntas más!.

-¿Qué te motivó a compartir el detrás de escena de tu profesión?

-Desde que abrí mi Instagram y durante los siguientes 6 meses, el objetivo era que supieran que existía. En aquel entonces no sabía bien cómo mostrar, ni tampoco tenía mucho qué mostrar, pero iba llevándolo con pequeños trabajos que me pasaba papá - ingeniero civil - y algún que otro conocido. Siempre en silencio, con posts muy “correctos” e historias en mudo. De a poco mi comunidad de 100 seguidores (obviamente todos amigos y familiares) empezó a crecer, mostrando un poco de lo que pasaba en las 2 o 3 obras que visitaba.

De lo “correcto” a lo cercano

Orni, así le gusta que le llamen, le pasó justo lo que viven quienes comienzan con sus cuentas en redes sociales, tenía sus reservas ante la posibilidad de exponerse y aunque cada profesional y empresa tiene sus propios códigos para hacer contacto con el público o clientes, ella quiso dar un paso más “tenía mucho miedo de mostrarme, pero la realidad es que el mundo de la arquitectura es tan lindo narrado, que de a poquito me empecé a animar a ponerle mi voz, relatando algo de todo eso que mostraba. Lo único visible eran mis manos, mis pies y Ramírez, hijo peludo”

Celebrar también es crear comunidad

“El día que llegué a 800 seguidores no podía creerlo, me parecía una locura siendo de un pueblo de 22.000 habitantes (claro nunca me imaginé que tomaría la dimensión que tomó en la actualidad!). Así que me puse a pensar qué podía hacer para celebrar semejante hallazgo, quería hacer algo distinto, algo fuera de serie que saliera de lo que abunda en Instagram. Y ahí fue cuando se me ocurrió inventar lo que denomine el “sorteo más flama de la historia “ -> #LaCocinaDelPueblo.

El sorteo causó tal revolución en mi ciudad y en otras aledañas que naturalmente se convirtió en un reality diario espectacular. Cada día pasaban cosas más increíbles que el dia anterior. La gente pedía más, la comunidad se duplicaba y mis ganas también. Me la pasaba relatando y hablando detrás del teléfono mostrando todo lo que pasaba e interactuando con mis seguidores. Ese mes fue una locura, trabajaba todo el día, terminaba y me iba corriendo a buscar premios y luego a desarrollar la mini obra en cuestión.

El sorteo pasó, se ejecutó y fue un rotundo éxito. La comunicación con mi mini comunidad que para ese entonces ya era de 1800, era casi de amistad. De hecho ellos me pedían “humanizá la cuenta”, “mostrate”, “queremos verte”, etc. Era lógico que tuviera miedo, habiéndome criado en un pueblo chico, pero un dia dije ¡ya fue!: siempre alguien te va a querer y alguien no lo va a hacer...no tenés porque caerle bien a todo el mundo ¿no?. Y así fue como poco a poco, con el empujón que me daban cada día, empecé a perder el miedo. Ya no me importaba tanto que pudieran pensar de mí. De más está decir que pasé del miedo a la transparencia absoluta jajajaja. Mis días por stories se volvieron un delirio cantado”.

Conectar

“Hoy, un año después de ese sorteo flama, mi mini comunidad con un poco más de 8500 seguidores orgánicos, sin pauta ni publicidad, me trae satisfacciones todos los días. De repente me encuentro dando fechas para arrancar nuevos proyectos para dentro de dos meses. No quiero con esto darle el crédito a Instagram en sí, se trata de mucho amor, horas y esfuerzo, pero estoy convencida de que la exposición de todos mis trabajos y diseños por redes trajo consigo un crecimiento laboral indescriptible”

-¿De qué manera considerás que Instagram se vincula con la Arquitectura?

-Es el mejor medio que encuentro hoy en día para transmitir de la manera más espontánea posible lo que la arquitectura produce en mi vida.

- La arquitectura es muy específica, con términos incluso muy técnicos, parámetros legales, etc ¿cómo conseguís acercar los contenidos a tus seguidores?

-Considero que la arquitectura en sí lleva a los profesionales a querer mostrarse como el estereotipo de lo que sentimos que es un “arquitecto”, y nada me aburren más que los estereotipos. Arq.OB soy yo, y todo lo que sé y aprendo a diario lo transmito como Orne, no como el estereotipo de un “profesional”. No me visto como “arquitecta”, no hablo como “arquitecta” ni quiero hacerlo. No quiero que suene chocante pero me refiero al estereotipo de un profesional en sí. Respeto a los que lo hacen, pero no quiero serlo. No quiero tener un feed blanco y negro, ni con collages o super ediciones en photoshop. No me sirve, no es a lo que apunto. El tipo de arquitectura que hago y promuevo esta 100% relacionado a lo que muestro a diario, todo va de la mano.

Esa premisa la dirijo también a mi forma de comunicar y de explicar. De hecho actualmente estoy dando cursos de AutoCAD gratuitos para principiantes “a lo criollo” por IG live. Instagram es una pantalla espectacular para humanizar todo tecnicismo y volverlo accesible, tangible, alcanzable, real.

-¿Cuáles son los temas que las personas consultan con más frecuencia y cómo los reflejas en tus contenidos?

-El abanico de preguntas que recibo a diario es gigante. La realidad es que me gusta dividir a mi comunidad en dos: el ala de la arquitectura (arquis y estudiantes) y el ala del no relacionado con la arquitectura. Intento generar contenido para ambos frentes alternándolo.

Cambio de paradigma

Uno de los aspectos que más destacan en las redes sociales es la vinculación de saberes, poder expandir distintas temáticas con ayuda de colegas, suma al momento de tener una visión más profunda de la arquitectura.

En ese sentido, la Arq. Baschiera nos comenta “amo nutrirme del otro, amo darle a la comunidad sedienta contenido de valor. Amo también darle el lugar a otros profesionales a que aporten y muestren sus conocimientos. Esto de enseñar o compartir es un tema con mucho prejuicio también, ya fue eso de no muestres todo lo que sabés como siempre digo, el día que empecé a dar hubo un antes y un después.

Fortalecer la arquitectura sin importar las distancias

Internet nos brinda como fortaleza el hecho de que ningún lugar está lejos, así vemos como sin importar el lugar del país, se hacen vínculos como fue el caso con una entrevista a una arquitecta viedmense “y si hablamos de entrevistas de valor sin dudas el vivo con la Arq. Marie Brusa fue el que mas disfruté, no solo por su calidez como persona sino porque fue tan natural y descontracturada la charla, que logramos transmitir mucha data de valor volviéndola accesible a cualquier persona que no tuviera que ver con el mundo de la arquitectura, pueden encontrarlo en mi feed”, explica.

Podés seguir su trabajo en Instagram @arq.ob

Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Gentileza Ornella Baschiera