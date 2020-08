En la pegatina: QUE ARDA! "compartimos la fuerza feminista"

Cuando hay ganas ¿quién no se une a una buena idea? y es que hacer equipo así sea a la distancia mantiene hoy a un grupo de mujeres muy jóvenes artistas creando, siendo el grupito de WhatsApp el punto de encuentro creativo, de charlas y mates 3.0 porque físicamente no viven todas en la misma ciudad. Esta semana nuestras Musas son varias, cada una con una identidad muy marcada y que se reúnen en un proyecto que promete expandirse con ideas renovadoras, con la intención de dejar la pasividad y QUE ARDA! lo que tenga que arder usando la pegatina como combustible trasgresor.

Desde la capital rionegrina Silvia Melin, Florentina Pérez Martín y Lujana Zárate dicen presente, también la viedmense que ahora vive en La Plata Silvia Antonio se sumó, en el recorrido por el mapa argentino se integran Anahí Tiscornia y Karina Romero en Firke Menuco y en Capital Federal Carla Leonardi, ellas integran QUE ARDA!

La Fuerza del Arte Urbano

Lujana nos cuenta que “hace un tiempo que con Silvia Melin teníamos ganas de incursionar en la pegatina, una de las tantas técnicas del arte urbano poco desarrollada en la Comarca.

Generalmente en la calle se ven carteles de eventos, recitales, publicidades, eventos religiosos, pero nada de pegatinas artísticas con dibujos, stencils, etc”, por su parte Silvia Antonio en su visita a Viedma contagió en el verano el espíritu pegatinero por su experiencia en La Plata con @femigrabadoras, entonces comenzaron a darse los primeros encuentros.

Activas y online

En vista de la distancia, armaron un grupo de WhatsApp para intercambiar ideas, sin embargo las acciones de calle o los encuentros se vieron limitados cuando empezó el Covid19, entonces comenzaron a hacerse presente desde la virtualidad.

“En principio la idea era que cada una haga algún tipo de trabajo (dibujo, stencil, collage, xilografía,etc), ensamblarlos y armar algo para subirlo en nuestras redes sociales, algo así como salir a pegatinear pero en Internet jajaja (muy extrañoooo)” nos dice Lujana quien destaca que esta iniciativa surgida en pleno confinamiento las motivó a organizarse sin importar la distancia, a pensar cómo llamarse, presentarse, quiénes son, qué hacen y qué mensaje desean comunicar, así nació QUE ARDA! Red de mujeres pegatineras.

Aunque por el momento no han hecho una primera acción de calle y están en plena etapa de creación, con ganas de hacer muchas intervenciones como colectivo, el pasado 3 de Junio en el marco de los 12 años del caso de Atahualpa Martinez Vinaya, Silvia Melin, Florentina Pérez y Lujana Zárate colaboraron con una pegatienada en la Comarca.





AQUÍ ESTAN, ELLAS SON!

Silvia Melin “Creo que cuanto más voces haya en la calle, mejor”

(@silvia_melin) pintora, dibujante, se dedica también al arte urbano y le atrae de esto último su pluralidad, que tanto como observadores o realizadores se puede formar parte. Aunque destaca que a la fecha no han podido coincidir físicamente, afirma que “ese impulso que compartimos se convirtió en QUE ARDA! porque tuvimos la necesidad de mantener prendido el fuego a pesar de que se nos limitó el acceso a la calle. Me encanta que haya sucedido este encuentro, lo disfruto!”. Esta artista acompaña sigue el pulso de las expresiones y participa “empecé pegatineando en las marchas, me era más práctico y creo que mantengo en lo personal eso, un mensaje súper directo y feminista”. Asegura que si bien el mundo real y virtual está llenos de mensajes “hay que ocupar espacios y generar diálogo. En QUE ARDA! tenemos distintos estilos , imágenes y técnicas,eso está buenísimo porque en una sola pegatineada tenemos diversidad en lo visual”.

Lujana Zárate “hermosamente efímero”

(acide_corrosif, @estoesarte?), es Diseñadora Gráfica, dibujante y muralista, para ella “la pegatina es una sensación única, práctica, rápida, al alcance de todxs. Se pueden comunicar una amplia variedad de mensajes, imágenes, técnicas, de fácil ensamble y hermosamente efímero”. Esta artista que en varias oportunidades ha participado en movidas con una intención particular ( Ni Una Menos, Aborto Legal, 8M, etc) más allá de la temática, suma un elemento diferenciador “también me interesan dibujos que no tengan nada que ver con nada, tener una hoja gigante de papel y pintar algo que nazca en ese momento, una canción, un personajes, una forma, que sea único e irrepetible, fotocopiar mis dibujos, collages, imágenes de internet editadas, etc”, destaca la variedad de técnicas que manejan todas, unido a las acciones desde la virtualidad ( Instagram y YouTube) para visibilizar el mensaje a pesar del confinamiento.

Carla Leonardi “Con semejante Aquelarre no podía quedarme afuera”

(@d0blefaz) es dibujante, escultora, pinta en murales, hace grabados, sellos “y tengo un blog (porque soy de antaño) d0blefaz.blogspot.com”. La movida de la pegatina la ve como un motor que despierta distintas reacciones “lo que tiene de bueno y de satisfactorio trabajar en la calle pegando, es que NO es solo para unx, es para todxs. Para quien pasa y lo ve de reojo y para quien quiera detenerse a ver, incluso para quien se indigna pensando que es delinquir, para ellxs también es”. Con cada una de las integrantes del colectivo tiene un vínculo distinto, desde conocerse de años hasta haber conectado por medio de esta iniciativa “nos une el deseo de cambiarlo todo. Y trabajamos activamente para que eso suceda.Armamos un fuego que se sustenta de lo cebadas que somos y adónde vamos cocinando todo lo que se viene.” Su vinculación con la movida de pegatinas va más allá de la acción de calle, hay temáticas que la motivan “ pienso en cómo erradicar esas formas establecidas e inamovibles que nos enseñaron y que lamentablemente aprendimos, como la misoginia, la homofobia, la gordxfobia, todas las construcciones machistas y publicitarias, cavernícolas, que siguen siendo aceptadas y fomentadas social e institucionalmente,todo eso me interpela profundo y me activa a querer cambiarlo. Es fuerte y se me hace un nudo al decirlo…. Esta es la realidad en la que vivimos hoy, y la que queremos cambiar con QUE ARDA! “

Florentina Pérez Martín, la pegatina como oportunidad de visibilizar temas

(@florentinapm) es artista visual pintora. Le gusta de la pegatina “esto permite irrumpir el cotidiano, la obra encuentra a quien lo recepta y no al revés. Llega a personas que no buscan lo artístico a propósito. La copia en serie permite multiplicar muchas veces la misma imagen en diversos ámbitos y además me motiva mucho el trabajo en colectivo, salir a pegatinear implica compartir con otres, organizarnos, intercambiar entre artistas y con el transeúnte que muchas veces se une”. En cuanto a la temática, su objetivo es muy específico “soy activista gorda, creo imágenes que buscan cuestionar toda la violencia estructural que sufrimos las personas gordas y visibilizarnos. Veo la pegatina como una gran oportunidad para llevar a la calle la militancia del activismo gordo en el contexto del feminismo”

Silvia Antonio “Empoderar con el mensaje creando sororidad acompañando o dando fuerza”

(@silviaraquelantonio) se dedica al grabado y arte impreso. Para esta artista la pegatina “permite algo muy valioso que es la acción colectiva en la espacio público a través del arte, activando, dándole fuerza a la lucha feminista. Este formato también nos permite que las imágenes se potencien, circulen y poder llegar a diferentes lugares. Lo que me motivó formar parte de QUE ARDA!, fue esta red que se generó rápidamente a partir de la primera acción en la calle, el impulso , la manija en la producción y en la lucha feminista en las pibas, pensar que este fuego se expanda y poder llegar a muchos lugares. Como colectivo interprovincial me resulta súper motivador, conectar con mujeres de otros lugares, conocer otros contextos, realidades, y acompañarlas desde las calles con nuestras producciones en modo de protesta, denuncia mediante la pegatina. Son muchos los temas para abordar en la lucha feminista, ahora en este contexto hablaría de la violencia machista, femicidio, en cuarentena muchas mujeres deben estar pasándola mal. con las exigencias del patriarcado. y todo lo que eso conlleva en el día a día la convivencia.

Karina Romero “Muchos de los diseños que realice en pegatinas se convirtieron en murales pictóricos o viceversa”

(@akar.arte) es Artista Plástica –Muralista “Si bien soy muralista/pintora, la gráfica o ilustración en papel, la pegatina me brinda la posibilidad de abordar la imagen en su estado puro, donde la línea, la textura, la trama cobran un protagonismo y más pregnancia en el momento de focalizar y bajar ideas.Creo que es el recurso más genuino, el decir y comunicar más directo. Muchos de los diseños que realice en pegatinas se convirtieron luego en murales pictóricos o viceversa , o se combinan como técnicas artísticas en mi obra.

Si bien cada una tiene su sello característico fusionamos en temáticas que nos atraviesan y nos posicionan políticamente por medio del arte. Buscamos un impacto visual a través de la imagen Nuestro aporte más significativo es el active en red , saber que no estamos solas, que desde los diversos puntos laburamos en conjunto con un discurso visual en común, interpelando , cuestionando , denunciando , visibilizando.Tratando de captar miradas del otre. Un hecho reflexivo!! Diría que es el desafío entre tanto caos”.

La llama que se expande

En este momento aún están en proceso creativo, generando acciones desde la virtualidad para dar a conocer a esta red de mujeres pegatineras interprovincial, se espera próximamente las acciones de calle con esas temáticas que las mueve y a su vez las une para movilizar con un mensaje QUE ARDA!

Podés seguir sus novedades en Instagram: @quearda_pegatinas

Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Gentileza QUE ARDA!