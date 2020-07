Acide Corrosif “me gusta la estética bizarra"

Enérgicamente creativa le da valor a la impronta, se puede decir que es pionera en el relevamiento de murales en Viedma y Patagones con su proyecto “Esto es Arte?”, un punto de referencia contemporáneo para saber de qué hablan nuestras paredes (aunque ese no es su único proyecto), lo que sí les aseguramos es que si Dalí viviera en la Comarca, estaría en su grupito de WhatsApp.

Lujana Zárate (así como muchos artistas) buscó un nombre de fantasía para identificar su trabajo en el diseño gráfico, murales, dibujos y ¿por qué no? darle vida a una marca personal “tengo un humor bastante ácido y como soy bastante rebuscada, ácido corrosivo me parecía un nombre un poco fuerte y no me cerraba. Busqué en Google traductor “ácido corrosivo” en varios idiomas y ganó la traducción francesa “acide corrosif” uh la la señor francés. Flashié Francia (risas) y me gustó, sobre todo porque es difícil de pronunciar. Me gusta escuchar a las personas cuando me tratan de nombrar y no les sale (risas)”.

Hoy nos metemos en el trazo de Acide Corrosif, quien de entrada y sin anestesia nos dice “la única Musa que me gusta es con jamón, roque y con una birra bien fría ;)” ¡Chan!.

La líneas no tienen por qué ser rectas

La hoja en blanco de su vocación comenzó con un boceto que cambió por completo. Al terminar quinto año se anotó en la carrera de Ciencias Políticas en el CURZA, experiencia que define como fugaz “no sé qué pensaba en ese momento y me di cuenta que no era lo mío. Al año siguiente me anoté en la Escuela de Arte Alcides Biagetti y ahí me recibí como Diseñadora Gráfica”.

- ¿Qué te motivó a dedicarte al mundo del arte?

-Emmm….Me gusta el arte, todo tipo de arte (risas). No hay un motivo específico, dibujar, diseñar, pintar me sale solo, como respirar…. es algo que no se puede explicar. Siempre me gustó dibujar, mi idea era estudiar ilustración pero es una carrera que no está en la Comarca y mis viejos no tenían guita para mandarme a estudiar a Buenos Aires, Bahía o La Plata.

“Esto es arte?”

La Comarca Viedma - Patagones tiene muchas expresiones artísticas en la calle, convirtiéndose en una gran galería al paso “siempre me llamó la atención los miles de mensajes que hay en las paredes y que a veces la rutina diaria hace que no les prestemos atención. Una canción, un equipo de fútbol, una dedicatoria de amor, una puteada, colores, formas, son miles de munditos, miles de expresiones, pensamientos, historias que están en la calle para que las veamos o por lo menos nos preguntemos y esto? qué onda? Esto es arte?” ( y sí, con ella va escrito sin el primer signo de interrogación).

Llenar el álbum

Lo que comenzó como un hobbie de tomar fotos a murales o graffitis en el 2008 con su primera cámara digital, poco a poco se convirtió en la pasión de coleccionista que cobró protagonismo como tema de tesis que presentó en la Escuela de Arte Alcides Biagetti para finalizar la carrera de Diseño Gráfico, formalizandose “Esto es Arte?” como un proyecto de investigación que a su vez podemos seguir en redes sociales.

De la Observación a la acción

Al llegar los celulares con cámara todo se hizo más fácil “con el tiempo pasé de registrar a pintar en la calle y eso me dió otra perspectiva sobre el trabajo artístico en la calle. Empecé haciendo stencils y después con Arte de la Calle incursioné de lleno en los murales”. En 2011 junto a Silvia Melin y Hadita Mercado organizaron el primer Festival de Arte de la Calle ( Barrio Inalauquen - Viedma). En dos días más de 30 artistas locales, Buenos Aires, La Plata y Neuquén, participaron en un trabajo de relevamiento de paredones, articulando con la comunidad, buscando materiales (que en muchos casos fue donado por gente cercana o vecinos) para luego pintar “fue un trabajo duro, nos costó mucho que el gobierno provincial y municipio colaboren con la propuesta”.

La experiencia, que se extendió a otros barrios en años posteriores, les abrió el camino para ser invitados al Festival Audiovisual de Bariloche, al Somuncura Rock, al Festival de Arte urbano CAP de La Pampa, entre otros. “Con Arte de la Calle aprendí un montón de cosas: a organizar un evento, trabajar en grupo, conocer otros artistas, gestionar materiales para pintar, gestionar las paredes, charlar con los vecinos del barrio. Cada evento que hicimos fue una aventura totalmente enriquecedora, la calle enseña muchas cosas, es una gran universidad gratuíta… la universidad de la calle”.

Perfectamente desprolijo

Las temáticas de Acide Corrosif son variadas, aunque “la mayoría de mis dibujos son tipo mutantes, una especie de monstruos, personas/animales con deformidades físicas, rasgos fuertes, narices grandes, ojos saltones, orejas grandes. Me gusta la estética bizarra, lo impensado, lo que está fuera de la norma, o fuera de los parámetros de belleza o perfección, por decirlo de alguna manera. Bien sucio y desprolijo, por momentos un poco punky, todo perfectamente desordenado”.

Todo tiene que ver

Estamos ante una artista que le gusta experimentar, puede ser con papel, lápiz y microfibra o digitalizando bocetos para finalizar en la computadora, haciendo collages, es muy amplio el panorama “últimamente estoy haciendo fanzines con revistas que fui recolectando de la basura de algunos amigues (risas)”.

El Ciclo sin Fin

Y no estamos hablando del Rey León, sino de la tríada: diseñar - dibujar - reproducir. “Me gusta salir un poco de la compu y volver al trabajo manual/artesanal, el de mancharte los dedos, el de equivocarte y no poder borrar, me ayuda a aprender del error, transformarlo, la adrenalina de equivocarse y volver a empezar”. Actualmente se encuentra desarrollando una propuesta de stencils con sus dibujos para reproducirlos en diferentes formatos (parches, remeras, postales, stickers) con la intención de armar un conjunto de piezas ideales para coleccionistas.

Una construcción colectiva

Conectar con artistas para darle color y voz a distintos espacios cobra cada día más fuerza “la última pintada fue días previos a la pandemia con Moss, Melin, Pozniak y Lou Arcoiris en Patagones. Todas movidas autogestionadas, amigos gestionan paredones con el vecinx y en la gran mayoría de los casos ponemos los materiales de nuestro bolsillo. Es importante remarcar esto, ya que el trabajo muralista es poco valorado y mucha gente piensa que las pintadas las banca el estado, pero no es así”.

- Recientemente ganaste el 2do premio en la Categoría "Video Amateur" del concurso #ProducirEnCasaRN con "Privilegio de Clase" ¿De qué va ese proyecto?

-Hace tiempo que tenía ganas de incursionar en lo de audiovisual y es así como volví a mi primer amor, el stop motion. El video ”privilegio de clase” nació como un desahogo ante tanta información Covid19, ante tanta romantización del “quédate en casa”, ante tanta desigualdad. Empecé por bajar la idea que tenía en mi cabeza, bajar los ejes principales para organizarme y seguir con el siguiente paso empezar a darle forma. Seguí con la búsqueda de imágenes, armé una paleta de colores, busqué tipografías, me arme un storyboard (guión gráfico) para bajar en limpio lo que quería decir y las palabras claves, elegí una música acorde, mezcle todo eso en un recipiente, lo puse en el horno por tres semanas y gualá!, salió el video cocinado listo para ir a mi canal de YouTube. Fue un ejercicio hermoso. Cuando apareció la convocatoria, me anoté, me tenía mucha fe, cosa que no me pasa muy seguido (risas) y finalmente tuve una gran recompensa.

Paredes activistas

Para Acide Corrosif “la Comarca Viedma/Patagones se caracteriza mucho por el graffiti político en los muros. También el colectivo feminista siempre presente en las calles, pedidos de justicia, historias de lucha, inmigración, canciones de rock, dedicatorias de amor, bardeos futbolísticos, pelea entre barrios. Cada lugar, cada barrio tiene una historia, costumbres, lenguajes determinados, personajes pintorescos y por ende los mensajes son distintos, el lenguaje visual se enriquece y está ahí para que lo veamos y lo mejor de todo…es gratis!”

Aderezar la Impronta

“El arte gráfico en la Comarca creo le hace falta un poco de picante (risas). Un diseñador no es, o no debería ser, en mi requete humildisima opinión, alguien que sólo haga banners y folletos, o repetir manuales de marca como robots. El gran desafío es poner nuestra impronta en cada proyecto, salir de lo conocido o de lo que ya existe y encarar proyectos impensados o inusuales en la zona. Pensar en grande, por más tonta o loca que parezca una idea, darle forma, darle una identidad gráfica y poner nuestra esencia en ese trabajo es uno de los grandes desafíos que tenemos como artistas gráficos. La Comarca es un lugar tan vírgen en cuestiones artísticas, creo que queda mucho por hacer y eso la hace super interesante”

Pop - Pop - PopPopPop - PopPopPopPop

Las ideas de Lujana Zárate parecen que van al ritmo de una olla de pochoclos, de manera vertiginosa participa en varias propuestas. Se viene un libro de fotografías de arte urbano que espera editar para el próximo año, ahí tiene como referente a Adrian Acejo, unos de los representantes de esta técnica en las calles de la ciudad de Viedma por más de 20 años “actualmente estoy tratando de conseguir data visual de graffitis, murales, pegatinas de hace más de 40 años, hay poca data y para mí es una pieza fundamental conseguir esta información para poder armar la historia contemporánea del graffiti en la Comarca Viedma - Patagones”.

A su vez está incursionando en el mundo de la programación para hacer su propia web, además de aprender otros recursos digitales que permitan darle movimiento a los personajes de sus dibujos “se abre un sinfín de posibilidades cuando uno aprende nuevas técnicas y te da la libertad de hacerlo vos mismo, con tus herramientas y no depender de nadie”.

Por otro lado, en tiempos de pandemia nació “Que arda!” un colectivo de mujeres artistas que tiene el foco en la pegatina, “estamos en plena etapa de creación y con ganas de hacer muchas intervenciones como colectivo”. En el proyecto participan Carla Leonardi (@doblefaz - Capital Federal), Silvia Antonio (@Silviaraquelantonio , Viedmense en La Plata), Anahí Tiscornia (@anahítiscornia) y Karina Romero (@akar.arte - Fiske Menuco), Florentina (@florentinapm) y Silvia Melín @Silviamelin en Viedma.

-¿Cómo podemos seguir tu trabajo en redes sociales?

-Mi nombre es Lujana Zárate (Acide Corrosif), tengo Facebook, tengo Instagram, tengo YouTube y tengo todo excepto a ti (risas).



Y antes que LuisMi pregunte en invierno “¿Cuándo calienta el soool?", además de conseguirla en redes sociales como acide_corrosif, podés seguir sus proyectos Esto es Arte? en Instagram @estoesarte1 y Facebook Estoesarte?. Pegatinas: @quearda_pegatinas en Instagram.







Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Vanesa Schwemmler