Recorriendo el mundo desde 2017, quedaron varados en la Comarca

Por Nelson Namuncurá.

nnamuncura@noticiasnet.net

Fotos: Eugenio Sicardi

Manuel Uribe y Magali Centeno son dos jóvenes que salieron desde México con la intensión de conocer Latinoamérica, llegar al fin del mundo y así lo hicieron. A bordo de “la vagabunda” como se denomina su motorhome arribaron a la ciudad de Ushuaia, la recorrieron y luego emprendieron el regreso al Norte.

Todo iba bien, como más o menos lo habían calculado, hasta que apareció una pandemia que los dejó varados en la Comarca.

Esto ocurrió a mediados de marzo, justo cuando los jóvenes pensaban retomar viaje con destino a la Ciudad de Buenos Aires y luego seguir subiendo hacia el Norte.

La realidad que se les impuso hizo que debieran quedarse en Viedma para sortear la pandemia de COVID19 y luego emprender viaje.

Instalados en la Comarca diariamente conocen gente nueva que los tratan de la mejor manera y colaboran en la espera de que pase esta pandemia “en un lugar seguro y único”, como ellos mismos lo describen.

Viajeros



Es en este contexto Noticias dialogó con Magali y Manuel, quienes se definieron como ‘unos viajeros que arrancamos nuestro viaje en 2017, bajamos hasta Ushuaia y justo cuando empezamos a subir, aquí nos tocó parar‘.

De todos modos, remarcaron que el objetivo del viaje se cumplió. ‘Era llegar a Ushuaia y conocer el fin del mundo. Llegamos hasta ahí, conocimos la nieve y logramos nuestro objetivo de estar en ese lugar‘.

Al preguntarles sobre cómo es vivir en el motor home, respondieron que ‘al inicio era medio complicado porque es como que renuncias a la comodidad de tu casa, a las posibilidades que uno tiene, pero con el tiempo te vas adaptando a los espacios, al agua, a que tienes poca y tienes que saber utilizarla, a la energía eléctrica, entonces es adaptarte simplemente y comenzar a identificar las verdaderas necesidades para vivir‘.

En cuanto a su estadía en la Comarca, señalaron que ‘cuando llegamos nos agarraron las medidas de prevención de la pandemia, mucho no hemos podido conocer‘.

No obstante, al levantarse algunas restricciones lograron conocer el balneario El Cóndor, así como también la vecina ciudad de Carmen de Patagones.

‘Más allá del frío que hace estamos aprovechando para quedarnos un poco guardados, pero desde que dieron una hora para salir la aprovechábamos a full, esa necesidad del sol, de caminar, la aprovechamos‘, aseguraron los jóvenes.

Al preguntarles por la elección de la Comarca para pasar la cuarentena, que se ha extendido por mas de tres meses, señalaron que ‘fue un poco de casualidad, pero las cosas pasan por algo. Nosotros siempre decimos que las cosas buenas nos siguen, no sabemos por qué, pero es así, terminamos en Viedma que es un lugar que nos encantó y del que nunca nadie nos había platicado. La verdad que estamos agradecidos de estar aquí, no hay casos de coronavirus, la gente se ha portado de maravilla, se nos han acercado, nos han abierto las puertas de sus casas, la verdad que es muy lindo‘.

Justamente en su estadía en la Comarca conocieron a Luis Martínez, un mexicano que se afincó por estas tierras.

Distancia



‘A Luis Martinez no lo conocíamos, pero una vez en Viedma hemos tenido la posibilidad de charlar. Se dio la relación porque alguien nos dijo que había un mexicano acá, charlamos una tarde y al siguiente día aislamiento, de ahí no pudimos vernos, pero quedó pendiente la reunión. De ahí los mensajes en todo este tiempo, para comer unos tacos y tomar unas cervezas porque tiene la cerveza artesanal y es una buena combinación con los tacos‘.

A más de 8 mil kilómetros de sus casas, lejos de la familia, los afectos y en medio de otra cultura y tradición la distancia de los seres queridos se siente.

Consultados al respecto, los jóvenes expresaron que ‘cada vez hablamos con nuestra familia dicen que nos escuchan más argentinos, pero no ha sido tan difícil porque ese ha sido el objetivo cuando salimos de México, empaparnos de todas las culturas, de no ponernos limites porque siendo humanos pertenecemos todos al planeta‘.

De todos modos, reconocieron que ‘es melancólica la situación porque todos los países la estamos pasando mal, esto del coronavirus es una situación desconocida, no lo habíamos conocido nosotros, una pandemia, estar lejos de la familia, saber que mucha gente en nuestro país se está enfermando, falleciendo, entonces de alguna manera se siente esa nostalgia de no estar con ellos‘.

En cuanto a la situación local, señalaron que ‘Al menos nosotros creemos que la Argentina tomó buenas medidas de contención y nos sentimos muy seguros. Ahora en México, la verdad es que mientras estén con vida todo es ganancia, mientras estemos bien, me parece que la cosa va bien‘.



Profesiones

Al ser consultados por sus profesiones, comentaron que “antes de emprender el viaje, soy diseñador gráfico, me dedicaba a realizar stand para exposiciones, esos de madera para publicitar empresas. Magalí es psicóloga, pero se dedicaba a la administración de empresas, estábamos bien, pero un buen día decidimos renunciar y viajar”.

Fue así tal cual lo cuenta, con trabajo estable renunciaron y salieron a la ruta para conocer Latinoamérica.

“Decidimos renunciar porque consideramos que entre más estable se ve un trabajo, nos daba más miedo, sobre todo saber que vas a estar ahí 15 o 20 años y luego se te pasó la vida y se te acabó todo, te jubilas y qué sigue. Con juventud queríamos hacer este tipo de viajes, poder subir montañas, ahora estamos muy jóvenes, Magali 34 casi 35 –cumple en septiembre- y Manuel 34”.

En este orden, añadieron que “el viajar, el no saber qué pasa mañana fue lo que nos llamó la atención, vivir el hoy, porque no sabemos qué va a pasar mañana. No nos preocupamos por ahora cuando lleguemos a los 60 años de edad”, aseguraron.

Por estos días los jóvenes se encuentran en la Comarca y su viaje es reflejado en la pagina de Facebook “Mexicanos juntos por el Mundo”, también en instangram.

“Ahí vamos alimentando las redes, lo más importante se queda en nuestra memoria, tantas reuniones, tanta gente que conocemos, hay fotos de lugares, de gente que hemos conocido. En este viaje lo mas importante es la gente, nos ha hecho reflexionar mucho sobre la humanidad, nos han ayudado mucho, aca en Viedma la gente se ha acercado, nos ha ofrecido ayuda, la verdad que es lindo que la gente esté ahí", finalizaron.