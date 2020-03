Dybala y su novia Oriana Sabatini tienen coronavirus

La estrella de fútbol Paulo Dybala y su novia Oriana Sabatini contrajeron coronavirus. Así lo informó el propio jugador de Juventus.

"Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos" dijo en un escueto mensaje en sus redes sociales.

Oriana también subió un video para hablar sobre la noticia: “Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio, llegue acá hace un mes y medio, y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, por las dudas prefería que lo escucharan de mi boca. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, sino no estaría haciendo este video".

Uno de los primeros casos en el fútbol fue el de Daniele Rugani, defensor de la Juventus. La esposa del futbolista, Michela Persico, también dio positivo al virus, y expresó su miedo por su embarazo de cuatro meses.

El caso de Rugani se dio a conocer el pasado 11 de marzo. Desde entonces, toda la Juventus y el Inter de Milán (último rival que enfrentó) se encuentran en asislamiento. El jugador está recluído desde el momento en el que dio positivo al test. A inicios de esta semana, su esposa informó que también es portadora, a pesar de no presentar ningún síntoma.

La esposa del futbolista de la Vecchia Signora reveló que esperan un bebé. La italiana mostró su tempor por la salud de su primer hijo a 4 meses de embarazo. “Estoy embarazada, ¿y ahora qué pasará? Espero que el virus no afecte el embarazo. Los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar, tengo un miedo infinito”.

Germán Pezzella (Fiorentina y ex River) y Ezequiel Garay (Valencia) son los otros dos futbolistas de Selección que dieron positivo en coronavirus.