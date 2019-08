Más romántica vuelve Soledad a Viedma

Con melodías y ritmos que atrapan junto a la intensidad que la caracteriza, Soledad Pastorutti regresa a Viedma con su Tour 2019 en un espectáculo de única presentación que se hará el próximo 21 de Agosto a las 21:30 horas en el Centro Municipal de la Cultura, allí además de los éxitos que la hicieron merecedora de reconocimientos como el Grammy Latino, compartirá un adelanto de su nueva producción que incluye el tema "Aunque me digas que no", single que a la fecha tiene más de 700 mil reproducciones en youtube.

Luego de arrasar y consagrarse en una gira sin precedentes en Estados Unidos, La Sole vuelve a la Argentina para compartir lo nuevo. En entrevista exclusiva para Noticias de la Costa, comentó que este es un año muy especial "es un sueño cumplido, nunca pensamos lograr estas 15 presentaciones, en 15 ciudades diferentes, con ese apoyo del público no solamente argentino, sino del latino que se acercó a cantar canciones populares latinoamericanas y también las canciones nuestras la de Argentina, las de nuestro folklore que son las canciones que yo pretendo llevarle al mundo".

Sin abandonar su esencia, Soledad nos muestra en 2019 una versión renovada, trabajando en la producción de su nuevo disco junto a Claudia Brant , Cheche Alara y Carlos Vives, encarando ritmos que van más allá del folklore.

El recorrido por lo nuevo comienza con la balada" Aunque me sigas que no" , estilo que le encanta, con el que se siente a gusto y afirma haber crecido escuchándolo " siento que no hay tanta diferencia entre la balada y algunas canciones que tenemos en nuestra música, me siento muy cómoda con el género, me siento muy identificada. Para mí era una deuda pendiente con mi público que ya me había elegido en "Culpable o no cuando" decidí hacer ese tema de Luis Miguel para Romaphonics antes de que saliera la serie y después con el boom de la serie llegamos a más de tres millones de vistas, que para mí fue así como muy sorprendente", dijo.

Aunque me digas que no

Compartiendo la co-autoría con Claudia Brant (ganadora del premio GRAMMY® 2019 al mejor álbum latino) quien afirma que “Escribir canciones con ella que no solo es talentosa sino buenísima gente es una alegría única”, esta canción es la puerta de entrada a un lado más cercano de La Sole.

Cuando le preguntamos sobre el video de su nuevo sencillo nos comenta que "la situación romántica del video está planteada así porque yo creo que Soledad, La Sole, nunca había decidido mostrarse tanto como mujer en años anteriores, supongo que por los mismos prejuicios que trae consigo a veces la música de raíz o el hecho de haber crecido públicamente, quizás prejuicios propios, no lo sé y creo que era hora de que el público también pudiese conocer esta otra faceta en mí, que es una faceta real porque de hecho soy una señora casada, con hijas, que se enamora y que vive el amor, es algo que me parece muy lindo compartir con el publico".

Viedma " va a ser muy sentida la presentación, muy del corazón"

Pasaron tres años desde su más reciente presentación y el próximo 21 de Agosto a las 21:30 horas la Comarca podrá disfrutar de Soledad Pastorutti en vivo "vuelvo con muchas ganas, esta es una gira muy especial, es una gira muy de la cocina (le llamo yo) para presentarle a este público que tanto me ha dado muchas de las canciones que van a formar parte del próximo disco, antes de la presentación oficial. Y por supuesto, dentro de ese marco también vamos a compartir los clásicos y canciones que a lo mejor conocen pero que nunca han escuchado en mi voz. Habrá como un diálogo muy íntimo con las personas para contables el porqué de cada canción, porque escribí esto, porque lo sentía y así se sientan parte del proceso. Cuando yo empecé no me consideraba una artista, entonces creo el público fue siempre este gran compañero, en las buenas y en las malas, y quiero hacerlos partícipes de este momento. Va hacer muy sensible, muy sentida la presentación, muy del corazón".

Las entradas están disponibles en Punto de venta: Tarjeta Actual (Álvaro Barros 256) y cuenta con el apoyo de Fedor.co Producciones Integrales.