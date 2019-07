Confirmado: el Federal A empieza el 1 de septiembre

El formato que había trascendido se ratificó y se jugará con dos zonas de 15 equipos.

Así quedó definido después de la reunión que los representantes de los clubes de la categoría mantuvieron en la sede del Consejo Federal, en el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino. El fixture se sorteará el 31 de este mes.

Finalmente, el formato que había trascendido poco más de un mes atrás quedó confirmado y el Torneo Federal A 2019/2020 se disputará en dos zonas integradas por 15 equipos cada uno, pese a que algunos clubes hayan manifestado su deseo de repartirlo en tres grupos de diez. El Consejo Federal aplicó el criterio de la cercanía geográfica para conformar ambos grupos.

La competencia dará inicio el primer fin de semana de septiembre y se disputará a dos ruedas. En tanto, el sorteo del fixture se llevará a cabo dentro de 15 días, el miércoles 31 de julio.

Además, el Consejo Federal definió que el viernes 26 de julio es el plazo máximo para que cada club defina si participará o no del Federal A, hecho al que le pone especialmente Círculo Deportivo de Otamendi, recientemente ascendido desde el Regional.

Los únicos clubes que no tuvieron representantes en el cónclave fueron Desamparados de San Juan, Chaco For Ever, Olimpo de Bahía Blanca y Sansinena de General Cerri.

ZONAS CONFIRMADAS

Zona A

Boca Unidos, Central Norte, Chaco For Ever, Crucero del Norte, Defensores de Pronunciamiento, Defensores de Belgrano (VR), Douglas Haig, Gimnasia (CdU), Güemes (SdE), Juventud Unida (G), San Martín (Formosa), Sarmiento (Chaco), Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano y Unión de Sunchales.

Zona B

Camioneros, Cipolletti, Círculo Deportivo, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Ferro (Gral. Pico), Huracán Las Heras, Juventud Unida (SL), Olimpo, Sansinena, Sol de Mayo, Desamparados, Estudiantes (SL), Peñarol (SJ), Villa Mitre.

Fuente: Interior Futbolero