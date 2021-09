Weretilneck habló de los desafíos del sector hidrocarburífero de Río Negro

Weretilneck se reunió este miércoles con los socios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) para analizar las perspectivas futuras del gas y el petróleo para el país, en el marco del encuentro virtual “La energía en proyección”.

De acuerdo a lo informado por la AmCham, en un encuentro virtual titulado “La energía en proyección”, organizado junto al Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), el senador nacional por la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, compartió su visión respecto de las posibilidades de crecimiento del sector energético, con especial foco en la provincia de Río Negro y su rol dentro de la matriz energética.

Durante la presentación, el senador remarcó que “frente a la pandemia hubo un impacto muy fuerte en la actividad hidrocarburífera y turística. Aún estamos frente al proceso de recuperación sabiendo que Río Negro es la quinta provincia productora de petróleo y la sexta productora de gas. Además, 5.000 rionegrinos trabajan en estas actividades”.

En referencia a la Ley de Hidrocarburos Weretilneck sostuvo que, “la demanda muy importante para el sector es el storage. Por ello la protagonista, ya que por una cuestión cíclica del consumo de gas se embargó, aún no hemos accedido a algún borrador del proyecto. Tenemos actitud de colaboración, pero con un diálogo horizontal y no con imposición. Necesitamos dar garantías porque por sí solas las normativas actuales no las dan”.

Además, Weretilneck señaló que "es imperioso un gran acuerdo en aspectos de la vida del país. Uno de ellos es el déficit fiscal".