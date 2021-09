Paciente asegura que la médica la "obligó" a abortar: "me mató a mi bebé"

"Me mató a mi bebé", dice la denuncia en contra de la médica Miranda Ruiz, que el 24 de agosto pasado intervino en un procedimiento de ILE en un proceso gestacional de 22 semanas y dos días.

Esta denuncia fue radicada por la joven de 21 años, quien admitió que ella "quería abortar", por lo que concurrió al Hospital Juan Domingo, de la ciudad de Tartagal, ubicada a 365 kilómetros al norte de la capital salteña.

"Pero cuando hablé con mi tía y mi tío, ya no quería hacerlo y más aún cuando vi a mi hija", señaló la joven en la denuncia, tras lo que reveló que "le iba a poner el nombre de Milagro" a la pequeña.

En este sentido, indicó que le dijo a "la doctora que quería continuar con el embarazo el 24 de agosto, pero no me hizo caso. Me hizo abortar", y aseguró: "me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva".

"Cuando me quería ir, ella me obligó a quedarme en observación", afirmó la denunciante, y agregó que "todos sabían que yo quería continuar con el embarazo, se lo dije a todas las personas que estaban ahí", tras lo que pidió que "se haga justicia".

En un audio, la médica denunciada se preguntó este martes "quien protege a las mujeres en Salta" y denunció la existencia de "una organización mafiosa entre la justicia, el sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores, que no solo no les importa avasallar la intimidad de la paciente, sino que la han expuesto mintiendo sobre la historia clínica".

"Han mentido para defender sus intereses personales y políticos. Esa paciente fue usada políticamente, al igual que su familia y yo también", dijo Ruiz, quien acotó: "no solo la han expuesto, sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia".

La médica fue detenida el viernes pasado, durante algunas horas, e imputada por la presunta comisión del delito de aborto, por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.

A la denuncia contra la profesional que motivó la apertura de la causa la radicó una tía de la mujer.

El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.