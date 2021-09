Giovani, uno de los que vinieron desde Colombia a ganar un lugar en Viedma

Argentina no es un paraíso laboral, sin embargo Giovani Rivera decidió emprender el trayecto desde su Colombia natal: Primero a Neuquén, y luego a Viedma donde lleva viviendo dos años.

Trabajó aquí en un frigorífico regional. Ahora está dedicado al delivery.

“La verdad me vine para estudiar gastronomía y conocer. Estuve primero en Neuquén capital, pero no se me dio la gastronomía, y vine con mi hermano que lleva 10 años en Viedma”, contó a NoticiasNet en el marco del homenaje que la ciudad y la Dirección de Migraciones ofrecieron ayer a los inmigrantes.

Proviene del Departamento de Quindío, es hincha de club Nacional de su país, y aquí simpatiza con “el River”. Los colombianos usan mucho los artículos.

Destacó que “en Viedma me tratan muy bien, estamos compartiendo con todos”.

Giovani (41) no formó pareja aquí. Tiene dos hijas en Colombia, y además “no me gusta pedir permiso para salir”, aseveró como garantía de su libertad.

Además de su trabajo, es maratonista junto a su hermano, lo cual ya está vinculado a este deporte participando en importantes competencias zonales.