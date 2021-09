Con un insólito video, Berni se burló de Randazzo y criticó duramente a Vidal

En el video se puede ver como el ministro de seguridad bonaerense en medio de un allanamiento, es llamado por su madre: “Hola ma, estoy allanando, ¿pasó algo?”, pregunta el funcionario en clara alusión al último spot de campaña de Randazzo, precandidato de Vamos con Vos. “Estoy acá en La Plata, no es Palermo ni la villa 1-11-14. La estoy llamando a la Leona para que me explique qué hacer, no sé si patear la puerta o pedir disculpas”, ironiza el funcionario, en alusión a las declaraciones de Vidal.

“Después de la paliza que le pegó Axel, ‘La Leona’ se convirtió en gatito y salió corriendo para la capital. Flor de quilombo nos dejó…”, responde la “madre” del ministro. Luego vuelven a aludir al spot de Randazzo de forma directa: “Decile a esa señora que los argentinos de pelotudos no tenemos nada”, continúa diciendo la mujer, apuntando contra el comentario polémico que la madre del spot original realiza sobre el “pueblo de pelotudos”.

Asimismo, en el video Berni le pide luego a la exgobernadora “cuidado y respeto” a la hora de referirse a la problemática de las drogas y el narcotráfico porque “estos matan”. “Le quiero mandar un mensaje muy respetuoso a usted, señora Vidal. Esta marihuana y todo lo que está acá está manchada de sangre. Para que usted la consuma relajada y tranquila, se comercializó con menores que mamaron desde chiquitos la violencia como un método de vida”, dice Berni en el video.

La respuesta de Randazzo

Luego de la publicación del video, un ofendido Florencio Randazzo le contestó al ministro bonaerense. “Hacer un spot con el desastre que es la seguridad en la provincia, eso sí es tomarnos de estúpidos. Si no, pregúntenle a los que salen a tomarse el bondi cada día para ir a laburar. Sean serios Berni. Menos spots y más plata para que las comisarías, como mínimo, tengan internet”, tuiteó.