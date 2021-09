La mamá del Indio dio una inédita versión de lo que pasó en la noche del crimen

En la madrugada del 17 de septiembre se produjo el crimen de Iván "El Indio" Guzmán, de 25 años, luego de haber sido apuñalado varias veces arriba de un auto Renault 9, sobre el Puente Molina. En ese rodado iban El Indio, su novia Luana Monsalve, un amigo llamado Walter Diego y el principal sospechoso del asesinato Lucas "Milenio" Alfonsín Carrasco.

Alejandra Sandoval, la madre del Indio, habló por primera vez con la prensa y dio una nueva versión de lo ocurrido.

Primeramente, se refirió a cómo era su hijo. "Era un pibe laburador, a los 12 años me dijo que no quería ir más a la escuela, sino que quería trabajar y se puso a trabajar a la par mía. Se iba al campo a hacer leña, se iba a hacer cebollas, lo que saliera, le gustaba mucho la albañilería y siempre laburó. Si se metió en algún problema siempre fue para defender a su hermano más chico".

Además, expuso que el propio Indio fue quien la cuidó desde que la diagnosticaron con cáncer y "era un negrito ordinario pero con un corazón enorme, pasaba uno y le preguntaba si había comido y le hacía un sanguchito, o le daba un abrigo al que no tenía campera".

"Yo nunca negué que mi hijo se fumaba su porro o se chupaba su cerveza, pero siempre laburaba", planteó.

Iván era padre de dos niños, de 2 y de 5 años, y el nieto más grande le dijo a su abuela "ahora yo te voy a cuidar", al tiempo que completó que con su ex pareja estuvo durante 11 años.

Todo cambió cuando estuvo con Luana, desde hace un mes aproximado.

Nueva hipótesis del asesinato

Consultada sobre qué sucedió en la desgraciada noche, contó que Luana le dijo una versión distinta a la que brindó a la Justicia. "Iván estaba en su casa esa noche, estaba con esta piba que a mí me dijo que estaba en schock y que no se acordaba de nada. Yo la llamé a la piba y le dije que estaba mintiendo, que ella sabía todo".

"El viernes a la tarde me llamó llorando y me dijo que salieron con el flaco (con Diego) e Iván estaba dormido en el auto porque le pusieron una pastilla", señaló y remarcó que entre "Milenio" Alfonsín Carrasco había una relación de amistad, pero en esa oportunidad no querían llevarlo.

Sin embargo, el principal sospechoso del homicidio "se colgó del auto" en una moto y, como no quedaba otra, lo hicieron subir.

Explicó: "Iván iba sentado atrás con la piba, pero no puedo entender por qué estaban allá porque nunca salía del barrio, una cosa es la costanera, pero otra es estar allá en el medio del campo".

Añadió que supuestamente se perdieron, Luana se enojó y Milenio le respondió que "no se la bancaba". Un tonto cruce de palabras terminó con Alfonsín Carrasco pegándole una piña a Luana y allí se despertó El Indio para defenderla.

La madre del difunto precisó que Iván "le tiró una manotazo, Milenio sacó un cuchillo y le cortó las manos, bajó del auto, le abrió la puerta y ahí fue la puñalada certera que fue al corazón". Es decir, que su hijo murió por "reaccionar en defensa de Luana".

Así las cosas, desmiente rotundamente que Iván haya tenido un cuchillo. "Esta versión es cuando Luana me llamó llorando", resaltó por lo que no fue declarada ni siquiera a la Justicia.

Es un testimonio que puede cuadrar con el móvil de la pelea entre Guzmán y Alfonsín Carrasco. Pero la mamá del fallecido pidió investigar más allá a Diego, quien a su entender mintió en su declaración adjudicando que la contienda había sido en igualdad; es decir, con los dos armados.