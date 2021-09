Lo que dejó en triunfo: La emoción de Schawrtzman y la despedida de Gaudio

Emocionado, no pudo evitar llorar. Sintió la presión como nunca. La tensión de la Davis puede arrastrar a buenos jugadores a momentos impensados. Diego Schwartzman sufrió mucho. Y no eludió su responsabilidad.

"Ayer (por el sábado) fue difícil. La gente te trata muy mal cuando perdés un partido de tenis y es duro -reconoció-. Son días feos, pero el tenis tiene eso. Vas y venís todo el tiempo. Quiero agradecer a todos. Ayer lo mío dentro de la cancha no contagió mucho. Y fue muy bueno afuera. Tenemos muchos amigos dentro del equipo. No quería estar solo ni un minuto en la habitación para levantar el ánimo. Había que jugar sí o sí más allá del score del dobles. Me saqué la malasangre de ayer. No pasa nada con la crítica, porque es la realidad. Hoy hubo una mejora y me ayudó el rival que erró mucho. Sé que lo puedo hacer mucho mejor", expresó.

LAS LÁGRIMAS DEL PEQUE



Schwartzman, que liquidó la serie ante Bielorrusia, se refirió a la dura derrota de ayer y valoró el triunfo argentino: "Ayer fue difícil, la gente te trata muy mal cuando perdés un partido de tenis. La próxima intentaré volver y hacerlo mejor". pic.twitter.com/YWsxxe1d3M — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2021

Gaudio se baja de la Davis: "Se terminó una etapa"

La victoria del equipo argentino de Copa Davis sobre Bielorrusia este domingo trajo algo más que la posibilidad de luchar para ingresar de forma directa al Grupo Mundial. Es que el capitán albiceleste, Gastón Gaudio, anunció el fin de su ciclo y todas las miradas apuntan a Guillermo Coria como su sucesor.

En diálogo con TyC Sports tras la victoria de Diego Schwartzman en el quinto y último punto en el Buenos Aires Lawn Tennis, el "Gato" confirmó: "Se terminó una etapa. Fue volver a sentir la adrenalina que no sentía hace 15 años".

Gaudio aseguró también: "Estos tres años fueron difíciles, pero en general fue espectacular volver a entrar en contacto con la gente".

"Jugar la Copa Davis siempre tiene una emoción extra. Representar el país es una sensación que no se puede explicar, y más delante de esta gente. Quiero felicitar a los chicos por el pasito que dimos y ahora estamos más cerca de Madrid", valoró el campeón de Roland Garros 2004.

Con el anuncio ya hecho, el "Gato" le habló al público presente en el Lawn Tennis. "Gracias a todos ustedes. Quizás alguna vez nos volvamos a ver", dijo.

Gaudio había asumido como conductor del equipo en la Davis en reemplazo de Daniel Orsanic, despedido por la nueva gestión de la Asociación Argentina de Tenis que asumió en 2018 y encabezada por el cordobés Agustín Calleri como presidente y Mariano Zabaleta como vice.

En principio, Gaudio había iniciado su labor en una suerte de triunvirato junto a Guillermo Cañas y Guillermo Coria, pero luego el "Gato" quedó solo en la función asistido por Gustavo Marcaccio y únicamente el "Mago" admitió su deseo de hacerse cargo del equipo.

Coria, quien se acercó el fin de semana al Buenos Aires Lawn Tennis Club para ver en vivo el debut de su hermano Federico como jugador de Copa Davis ante el bielorruso Daniil Ostapnkov, es el candidato excluyente a suceder a Gaudio.