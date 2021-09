Cinthia Fernández reveló el polémico sueño que tuvo con Javier Milei

Cinthia Fernández se dividió entre el espectáculo y la política, y en plena campaña de las PASO, en las cuales participó como precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite, soñó con un político.

En este sentido, en Los ángeles de la mañana la panelista le contó a su compañera Pía Shaw que había soñado con el candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei.

“No quisiera saber la pesadilla con Milei”, rogó el conductor del ciclo de El Trece y ella sin hacerle caso, entre risas contó: “Jajaja, noooo... soñé que me empezaba a correr y yo estaba con un secador, me dejó vestigios la política” y ante la pregunta sobre si había tomado alcohol, agregó: “No tomo nada, soy aburrida y me hace falta”.

De inmediato todas sus compañeras comenzaron a reírse imaginando al economista corriendo a Cinthia mientras ella le apunta con un secador de pelo. Su sueño no es casual ya que más tarde ella contó que la llamaron de diferentes agrupaciones para que continuara en la política, entre ellas el candidato Luis Espert, del mismo partido que Milei, que le dijo que Carolina Píparo quería reunirse con ella.

Además, la mamá de Charis, Bella y Francesca develó que no fue el único partido que la contactó, sino que también la llamaron de otra fuerza pero que recién dirá de quién se trata en unos días, una vez que se reúna con uno de los referentes a charlar.

Por otro lado, Cinthia aseguró que quedó conforme con su performance y en las redes sociales denunció que en algunos municipios faltaban sus boletas. “Gracias a esas más de 90.000 personas que confiaron en mí. Quedamos en la puerta por nada”, escribió en Twitter y agregó: “Me queda la duda de si hubiera llegado al objetivo si hubieran estado esas boletas. Me queda una gran elección para mí por encima de muchos políticos de años”.