Viviana Canosa fue atacada por un motochorro: “Me pasó por encima de los pies”

En el ciclo "Viviana con Vos" por A24, Canosa relató cómo fue el intento de robo en el que terminó herida: "Ayer venía muy entusiasmada y feliz, me había probado la ropa el viernes cuando me fui de acá para hacer el programa, y un motochorro me pasó por encima de los pies", detalló.

"Yo venía con mis pies operados, así que vi las estrellas. Me duele absolutamente todo mi cuerpo y no podía ayer venir. Pero hoy no me la podía perder", continúo Canosa.

Y siguió: "Por zafar, cuando perdí el equilibrio me fui para atrás y de casualidad pude agarrar mi cabeza para no dármela contra el cordón".

"Esto que me pasó lo conté tarde a la noche porque no me pasó nada que no te pase a vos. Vivimos en una inseguridad absoluta. Estoy con calmantes, así que, si ven que voy un poco lenta, bánquenme", explicó Canosa.

Desde la Policía de la Ciudad afirmaron que tomaron conocimiento del hecho a través de los medios y que, ante la ausencia de una denuncia por parte de la periodista, se labró un sumario de oficio ante la Fiscalía de los Distritos Saavedra-Núñez, a cargo del doctor José María Campagnoli.