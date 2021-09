Estrictas medidas en Grecia para los que no están vacunados

La resolución gubernamental en Grecia indica que regirá tanto para los ciudadanos griegos como para extranjeros y turistas, advirtió el vocero gubernamental Yiannis Ikonomou, y durante los próximos siete meses.

Por otra parte, quienes quedarán eximidos de esa obligación serán aquellos que exhiban certificados de vacunación o se hayan recuperado en los últimos seis meses tras haber contraído Covid-19, reportó la agencia de noticias Sputnik. De ese modo, las autoridades griegas se proponen combatir una eventual cuarta ola de la pandemia.

Con una población de alrededor de 11 millones de habitantes, Grecia tiene vacunados a más de 6,2 millones de personas, de las cuales 5,8 millones ya recibieron las dos dosis, según datos oficiales.

Anti Covid-19 vaccine protesters clash with police in Greece: Greek police fired tear gas and water canon on Saturday to break up a demonstration of thousands of people protesting against mandatory coronavirus vaccinations. https://t.co/FsNq2Fs3A6