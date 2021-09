Pampita habló sobre su relación con la China Suárez: ¿Pudo perdonarla?

La relación entre Pampita y Vicuña duró una década, pero pasaron por una escandalosa separación y La China Suárez fue señalada como la tercera en discordia. La modelo aseguró haber visto a los actores in fraganti en un motorhome cuando estaban filmando El hilo rojo. Al principio ellos negaron un romance, pero luego lo blanquearon y tuvieron dos hijos, Amancio y Magnolia.

En este sentido, en una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana, el conductor Ángel de Brito le preguntó a la jurado de La Academia qué pasaba si te se cruzaba con La China, que recientemente se separó del actor chileno. “Qué difícil responderte...”, aseguró y se quedó en silencio unos segundos pensando. “Tengo muy buena relación con ella, además le tengo mucho afecto a los hijos de Benja que van a ser siempre los hermanos de mis hijos”, agregó.

Asimismo, el conductor le consultó si el tiempo la había ayudado a poder perdonar todo lo que había pasado. Carolina hizo una interesante reflexión: “No tengo nada que perdonar. Creo que la vida es como tiene que ser y la gente puede dejar de amar y está bien. Siempre le deseo lo mejor a todas las parejas que tuve, agradecida de lo que tuvimos. Me parece que está muy bien lo que la vida les dio. También mi forma de ser y de pensar es que todo está un poco escrito, más allá de que pensamos que tenemos libre albedrío, pero está un poco todo escrito. Prefiero pensar que las cosas tienen que suceder como sucedieron”.

Cabe remarcar que luego de la ruptura con Vicuña, Ardohain estuvo en pareja con el ex tenista Pico Mónaco y tras su separación comenzó una relación con Roberto García Moritán. El empresario le pidió casamiento durante una escapada que realizaron a Punta Cana. Finalmente, en noviembre de 2019, se casaron en el Palacio Sans Souci, ubicado en el partido de San Fernando. Y ahora la pareja disfruta de la crianza de Ana, su primera hija.

“¿Por qué sufrís tanto con las separaciones?”, le preguntó De Brito. “La familia es muy importante para mí y el bienestar. Siempre proyecté y es una frustración cuando no funciona”, explicó Pampita. Respecto a los escándalos que vivió estos años, señaló: “El escándalo tiene que ver con el ser público y expongo bastante mi vida con las parejas. Entonces cuando te separás también se comentan las malas, ahora me acostumbré y los últimos años fui muy libre con lo que decidí, arriesgué, di todo”.

Por último, la conductora de Pampita online afirmó que jamás habla de la vida íntima del padre de sus hijos y por este motivo se suele sorprender e incluso hasta molestar cuando los periodistas le siguen preguntando sobre la separación Benjamín y La China: “Criar a los chicos te hace priorizarlos, desde el principio, ellos tienen que ser lo único importante. A veces me cansa que me pregunten de él porque no son mis temas”.