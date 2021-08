Crímenes de la Triple A: Verónica Alduvino y la historia de su hermano Fernando

Verónica, hermana de Fernando Alduvino, una de las víctimas del accionar de la Triple A en la ciudad de Bahía Blanca, dialogó con Noticias y se refirió a la lectura del veredicto de los jueces, que fue dado a conocer la semana pasada.

Justamente el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca halló responsable Raúl Roberto Aceituno del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo y recibió prisión perpetua, pero además Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero fueron sentenciados a cumplir una pena de 10 años de cárcel por haber sido hallados culpables del delito de asociación ilícita.

Los crímenes de lesa humanidad contra 24 personas fueron cometidos entre los años 1974 y 1975.

Justicia

En conversación con este medio, Verónica Alduvino afirmó que “lo que pasó el lunes 2 de agosto de 2021 para algunos familiares no alcanzó y otros quedamos medianamente conformes. Pero hay que poner esto en contexto, lo dije cuando declaré. Es muy difícil, por algo patearon el juicio durante tantos años de Democracia”, remarcó.

En este orden, considero que “Roberto Ponce, quien entonces era secretario general de CGT Bahía Blanca, después fue diputado nacional, en 1983. Entonces cuando se armó la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-, que en un principio iba a investigar los crímenes de la Triple A, tanto Ponce como otros dirigentes de la misma calaña, que se amparaban en sus fueros, presionaron dentro del bloque del PJ para que no se votara la creación de la CONADEP si no se sacaba lo actuado por la Triple A”.

Entonces, “como el radicalismo no tenía mayoría en el Congreso de la Nación se votó que no se investigaran los crímenes de la Triple A, ahí recién se aprobó la creación de la CONADEP. Esta es la historia que no se dice, pero fue así porque teníamos una Democracia muy endeble. No lo decían los peronistas y los radicales con tal de no quebrar esa naciente Democracia también se callaban la boca, pensando que algún día se investigaría”.

Con respecto al caso de su hermano, Fernando Alduvino, comentó que “su desaparición ocurrió el 21 de marzo de 1975. Durante la madrugada lo sacaron de la cama. Él entonces vivía en la esquina de Thompson y Donado. A mi hermano primero lo hicieron desaparecer dos días, pero cuando sacaron ésta patota hizo como un rally. Primero fueron a buscar al Negro Entraigas, que es de Viedma, no lo encontraron porque justo se había venido. Reconstruyendo lo que pasó supimos que de ahí fueron a buscar a mi hermano, luego a Marisa Mendivil, cuyo esposo trabajaba en Obras Públicas en Viedma y de ahí al cura Santequia, un sacerdote tercermundista que vivía en una casita frente a la Policía Federal”.

Recordando ese 21 de marzo, comentó que “a mi hermano lo sacaron dormido, él vivía en un altillo, arriba de una casa y tenía compañeros que estaban en la parte baja. Ese día golpearon la puerta y dijeron “abran porque somos de Policía Federal”. Los pibes no sabía qué hacer, pero cuando abrieron, los que ingresaron estaban todos con las caras cubiertas, el único que tenía la cara descubierta fue el que tocó timbre. Ni bien estuvieron adentro los tiraron al suelo y preguntaron “dónde está Alduvino”, lo compañeros les dijeron está arriba y así lo atraparon”.

En aquellos años “mi hermano estudiaba Filosofía, pero a los dos años que empezó sus estudios en la Universidad Nacional del Sur abrieron la carrera de Filosofía y Letras, y también se anotó. En ese momento era ayudante de cátedra, eso lo supimos porque durante el juicio el profesor que testificó por el homicidio del Oliva Troncoso declaró que mi hermano había sido su ayudante”.

Según recordó, “mi hermano no era un activo militante, pero estaba cercano a la JP. Aún recuerdo que después de todo lo que pasó, al año siguiente, Montoneros se apropio del nombre de mi hermano. En enero de 1976 hubo un copamiento con la idea de sacar explosivos en la mina de Sierra Grande y tiraron panfletos que decían “Comando Fernando Alduvino”. Con mi familia peleamos mucho porque se apropiaron del nombre de una persona fallecida”.

La patota sindical

Volviendo sobre la actuación de Rodolfo Ponce, Verónica Alduvino comentó que “ésta persona era Diputado de la Nación y otros como, él votó para que no se investigara la Triple A. En esa época quienes militábamos en Derechos Humanos pensábamos que íbamos a tener más fuerza para exigir la investigación de esos crímenes, pero nos equivocamos, el peronismo nunca colaboró”.

Más tarde, con el correr de los años, “hubo una investigación y se aceptaron algunos testimonios y hubo avances y retrocesos, hasta que se llegó al juicio por Watu. Las pocas pruebas que había del asesinato de mi hermano las hizo desaparecer la Justicia, porque en esos años Justicia cerraba rápidamente los casos”.

Después de 46 años “se hizo lo que se pudo.Soy demócrata y republicana y entonces pienso, si al ley dice que se necesita un testigo ocular para declarar culpable a una persona no me queda más que ceñirme a la ley, sino sería igual que ellos y no soy lo mismo. Ni lo quiero ser”, remarcó.

Más allá de todo, “la parte buena de lo que pasó el lunes, a título personal, fue que todos estos crímenes que estaban bajo la alfombra salieron a la luz. Salió a la luz la logística, quién dio las armas, quiénes fueron los autores. Falta por investigar, si claro, pero salió a la luz la connivencia en Bahía Blanca de la Nueva Provincia con la Iglesia, con el Ejercito y el sindicalismo. Todo relacionado con el poder de entonces. Quedó demostrada las patas de la Triple A en Bahía Blanca, con Remus Tetu como interventor de la Universidad, el sindicalismo con Rodolfo Ponce, la Armada con Massera, el Ejercito y La Nueva Provincia”.