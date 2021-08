La rionegrina Sol Llobet fue eliminada de La Voz: qué le dijeron en su despedida

Tras la presentación de las chicas, el jurado dio su parecer sobre la performance de cada una y el dúo en general.

Lali le dedicó unas palabras a Eugenia y Sol: “Estoy orgullosa. Sol brillaste y me sorprendiste. Eugenia vos también. Es muy difícil” y fue optimista con la carrera de las jóvenes: “Sé que fuera del programa seguirán con sus carreras musicales, pero alguien me sorprendió”. Finalmente, eligió a Eugenia para que siguiera en el certamen.

“Gracias a La Voz, lo soñé desde muy chiquita. No me olvidaré nunca de la audición a ciegas, las palabras que me dijeron” agradeció la barilochense tras ser eliminada.

El momento increíble para Sol fue un recuerdo de muchos años atrás que Mau recordó en aquél instante. “Yo no sé si tu te acuerdas de mi, pero yo me acuerdo de ti. Nosotros nos conocimos una vez en la Costa”, comenzó el hijo de Montaner ante la atónita reacción de la chica.

“No puedo creer que te acuerdes de eso”, le respondió. A lo que redobló su afirmación diciendo que “si se acordaba de ella”. “Te quería decir que te felicito mucho porque desde ese momento que tu madre me dijo que tú cantabas y quiero que sepas que la vas a pegar y vas a ser una artista inmensa y me fascina que estés aquí parada”, cerró Mau emocionado.

Sol recordó que ese episodio ocurrió cuando tenía 12 años y estaba muy nerviosa porque sabía que él estaría ahí. “No puede ser que ella está persiguiendo ese sueño que tanto me contó en ese momento que ella tenía ganas de cumplir así que te felicito mucho”, cerró.