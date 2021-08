Arrancó un fin de semana de pisotones al cartel de Viedma

Ayer viernes y hoy sábado se multiplicaron las andanzas de los niños arriba del cartel con letras corpóreas.



Algunos con sus gaseosas cola en mano, se sentaron en la v corta de Viedma.



Incluso una niña saltó de la letra "e" a la "d" como si fuera salto en garrocha. La tarde siguió su curso natural, pero si hubiese errado un milímetro podría haberse convertido en un drama mayúsculo.



La Municipalidad ya ha insistido reiteradas veces en que no deben subirse al monumento, por seguridad. Sin embargo, no pueden oficiar como niñeros por los padres distraídos o muy concentrados en sus charlas de café y no en el cuidado infantil.



No se descarta que a algún concejal se le encienda la lamparita y proponga multas para estos casos.