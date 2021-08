Hasta los más chiquitos veneran a San Cayetano en su día

Hoy es el Día de San Cayetano y por la pandemia no se pueden repetir las habituales caravanas de personas que siempre le agradecen o le piden trabajo.

Sin embargo, desde la Parroquia que lleva el nombre de este santo instalaron su monumento en la plaza Alsina, frente a la Catedral viedmense. Estará allí hasta las 19.

Habrá un intervalo para la misa de las 15 horas y otro para las 19.

En los primeros momentos, ya desfilaron decenas de personas para venerar a su figura. Incluso, hasta los más pequeños le agradecieron espiritualmente, como se ve en una de las fotos al chiquito Valentín con su casaca de Boca Juniors.

Natacha, quien pertenece a la iglesia de San Cayetano, comentó a este medio que estuvo en forma exclusiva: "Desde que llegué a la capilla me ha traído mucho trabajo, yo soy enfermera, me ha contribuido en todas mis obras y he atendido a mucha gente en esta pandemia".

Valoró de igual forma: "Me ha fortalecido en esperanza, somos un grupo de hermanos que nos alentamos mutuamente, incluso en fase 1 estuvimos muy conectados y hoy estamos dando gracias por tanto trabajo y pedimos por tantos hermanos que hoy la están peleando".

En su rol de enfermera justamente estuvo en la primera línea de fuego, por lo que necesitó una fortaleza espiritual importante. "Pocas veces se ha visto cómo las personas se han aferrado a las oraciones, se nos acercan a pedir oraciones por los familiares que transcurren el virus y siempre mantenemos presentes a todos, para que estén abrazados en la palabra".

Y destacó que en la jornada se congregaron tantos chicos como grandes. "Esto no distingue edades, eso es lo que impulsa la comunidad de San Cayetano. Acá se incluye a toda la familia para que puedan contagiarse de la energía de poder ayudar al otro y fortalecernos en fe en estos tiempos difíciles".

Como además es importante llenar la panza, se dispuso una urna para donar productos no perecederos para el Banco de Alimentos (que funciona en la capilla Virgen Misionera todos los miércoles de 9 a 12 hs.)

Si no llevan ningún paquete de arroz, de fideos o de polenta encima, también se puede entregar una ofrenda a voluntad para destinarlo a familias vulnerables.