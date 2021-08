¿Cuándo se estrena “El Reino” la nueva serie argentina de Netflix?

El próximo 13 de agosto se estrena en Netflix “El Reino”, una nueva serie argentina que se centra en la vida del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la Nación. La serie cargada de historia y dramatismo es una de las grandes apuestas de Argentina en la gran plataforma de streaming.

Con el particular tráiler, la serie ya ha generado polémica en las redes sociales que la convirtieron en Tendencia de Twitter. La serie cuenta la historia de un pastor y sus ganas de dejar la religión para dedicarse a la política. Fue producida por K&S Films, los creadores de Relatos salvajes, El clan y El ángel.

Dentro de las actuaciones estelares, se destacan las del Chino Darín y Peter Lanzani. Ambos regresan a la pantalla en una serie argentina con personajes sombríos y llenos de misterio que invitan a averiguar capitulo tras capítulo qué esconden detrás de sus facetas.

Mientras Darín se pone en la piel de un joven abogado, Lanzani se luce como un hombre consumido en su fe religiosa.

Diego Peretti reflexionó sobre el contenido de la serie: "La política vive de la realidad, de tratar de transformarla para vivir civilizadamente y con más bienestar. El hecho de ser liderado por alguien que cree que las soluciones vienen de un lugar muy alejado de la realidad con una fe fanática es un camino directo a la tragedia. Cuando hay vacío de poder y no hay conexión entre la gente y los dirigentes hay una ignorancia que puede ser llenada con ilusiones abstractas y eso es peligroso para la política".

En tanto, Mercedes Morán reveló que Elena, la pareja de Emilio, es una mujer fuerte que tiene que manejar una iglesia y sostener una familia en el medio de varios inconvenientes.

"Está en las antípodas conmigo, en el sentido que las cosas que ella defiende no son las que defiendo yo; es muy religiosa, conservadora, bastante fundamentalista, negadora. Navegar en esas aguas me gusta, hacer personajes que no se me parecen (...) Me gusta meterme en esas vidas de mujeres particulares y no se parece a nada que hice antes", sintetizó.